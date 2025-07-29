Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri satış rekoru kırdı: Gelir üç kat arttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör EssilorLuxottica, Meta iş birliğiyle geliştirilen Ray-Ban Meta akıllı gözlüklerin yıllık satış gelirinin üç katına çıktığını açıkladı. Şirketin 2025’in ilk yarısına ilişkin mali raporuna göre bu yükseliş toplam geliri 14,02 milyar euroya (yaklaşık 16,25 milyar dolar) taşıdı. Bu, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3’lük bir artış anlamına geliyor.

Meta, akıllı gözlüklerde büyümeye devam ediyor

Şirketin CEO’su Francesco Milleri ve yardımcı CEO Paul du Saillant’a göre yapay zeka, gelişmiş sensör teknolojileri ve veri odaklı sağlık altyapısı bir araya gelerek insanlara daha fazla yetkinlik kazandıracak ve bireysel potansiyelin önünü açacak.

Bu dönüşümde Ray-Ban Meta’nın ticari başarısı, Oakley Meta Performance AI gözlüklerinin piyasaya sürülmesi ve Nuance Audio’nun kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanması, şirket açısından sadece teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda giyilebilir bilişim çağının başlangıcı olarak görülüyor. Bu ürünler, Meta ile 2019’dan bu yana süregelen iş birliğinin somut sonuçları arasında yer alıyor.

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EssilorLuxottica, Ray-Ban ve Oakley’nin yanı sıra Vogue Eyewear ve Persol gibi markaların da sahibi konumunda. Haziran ayında CNBC’nin bildirdiğine göre, şirket önümüzdeki dönemde Prada markalı akıllı gözlükleri de piyasaya sürmeyi planlıyor. Meta ile uzun vadeli iş birliğini de sürdüren firma, Eylül ayında yapılan açıklamayla, önümüzdeki on yıl boyunca çok nesilli akıllı gözlük geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu.

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Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri gelirini üç kat artırdı

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