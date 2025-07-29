Ray-Ban Meta akıllı gözlükleri satış rekoru kırdı: Gelir üç kat arttı

Meta, akıllı gözlüklerde büyümeye devam ediyor
Şirketin CEO’su Francesco Milleri ve yardımcı CEO Paul du Saillant’a göre yapay zeka, gelişmiş sensör teknolojileri ve veri odaklı sağlık altyapısı bir araya gelerek insanlara daha fazla yetkinlik kazandıracak ve bireysel potansiyelin önünü açacak.
Bu dönüşümde Ray-Ban Meta’nın ticari başarısı, Oakley Meta Performance AI gözlüklerinin piyasaya sürülmesi ve Nuance Audio’nun kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanması, şirket açısından sadece teknolojik bir atılım değil, aynı zamanda giyilebilir bilişim çağının başlangıcı olarak görülüyor. Bu ürünler, Meta ile 2019’dan bu yana süregelen iş birliğinin somut sonuçları arasında yer alıyor.
EssilorLuxottica, Ray-Ban ve Oakley’nin yanı sıra Vogue Eyewear ve Persol gibi markaların da sahibi konumunda. Haziran ayında CNBC’nin bildirdiğine göre, şirket önümüzdeki dönemde Prada markalı akıllı gözlükleri de piyasaya sürmeyi planlıyor. Meta ile uzun vadeli iş birliğini de sürdüren firma, Eylül ayında yapılan açıklamayla, önümüzdeki on yıl boyunca çok nesilli akıllı gözlük geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: