Android 16 HyperOS 3.0 alacak ilk Xiaomi telefonlar açıklandı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi, eylül ayı itibarıyla dağıtıma çıkacak. Android 16'yı temel alacak yeni sürüm, birçok alanda yenilikle geliyor ve ilk aşamada güncellemeyi alacak modeller de belli oldu. Peki Android 16 veya HyperOS 3.0 hangi Xiaomi ve Redmi telefona ulaşacak? İşte liste

HyperOS 3.0 alacak ilk Xiaomi telefonlar

İlk listeye göre HyperOS 3.0, ilk etapta Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T Pro, 14T Pro, Redmi K70 Ultra ve Redmi K80 Ultra modellerine ulaşacak. Ayrıca henüz tanıtılmayan Xiaomi 16 ve 16 Pro modelleri de bu sürümle birlikte kutudan çıkacak.

Xiaomi 16

Xiaomi 16 Pro

Xiaomi 16 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 14T Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi K70 Ultra

Xiaomi'nin güncelleme stratejisi, her zamanki gibi en yeni amiral gemilerinden başlıyor. Ardından eski nesil amiral gemilerine ve orta segment modellere yayılıyor. Bütçe dostu telefonların ise biraz daha beklemesi gerekecek. HyperOS 3.0'ın final sürümünün ise Android 16'nın resmi çıkışı sonrası Eylül 2025'e kadar kademeli şekilde tüm cihazlara ulaşması bekleniyor. Daha detaylı listeye ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Android 16 HyperOS 3.0 alacak Xiaomi, Redmi ve POCO cihazlar 3 ay önce eklendi

HyperOS 3.0 neler sunacak?

HyperOS 3.0, Apple'ın Dynamic Island özelliğine benzer şekilde, müzik uygulamaları, yemek siparişleri ve yolculuk gibi hizmetlerin durumlarını doğrudan ekrandan yönetmeye imkân tanıyan etkileşimli bir arayüz öğesi geliyor. Bu özellikle birlikte, üçüncü taraf uygulamalara da destek sunulacak. Yeni sürümün performans ve animasyon iyileştirmelerine ek olarak kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bazı yenilikler de beklentiler arasında.

Tam Boyutta Gör Arayüzde daha akıcı geçişler, kişiselleştirilebilir widget’lar, yeni yapay zekâ yetenekleri ve sistem kararlılığı odaklı optimizasyonlar bulunuyor. Ayrıca Android Protection adı altında, kötü amaçlı yazılımlardan, sahte aramalardan ve güvenli olmayan bağlantılardan korunmayı sağlayan gelişmiş güvenlik önlemleri de bu güncellemeye dahil edilecek.

Bunun yanında tablet ve büyük ekranlı cihazlarda, pencereyi masaüstü gibi yeniden boyutlandırma ve gruplayarak çalışma imkânı sunan yeni bir çoklu görev arayüzü (Desktop Windowing) de bekleniyor. Ayrıca, tek bir uygulamadan kısa sürede gelen çok sayıda bildirimin ses seviyesini düşürerek kullanıcıyı rahatsız etmemesini sağlayacak "Notification Cooldown" özelliği de HyperOS 3.0 ile hayatımıza girebilir.

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Android 16 HyperOS 3.0 alacak ilk Xiaomi telefonlar açıklandı

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