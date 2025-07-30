Android 16 HyperOS 3.0 alacak ilk Xiaomi telefonlar açıklandı

HyperOS 3.0 alacak ilk Xiaomi telefonlar
İlk listeye göre HyperOS 3.0, ilk etapta Xiaomi 15, 15 Pro, 15 Ultra, 15T Pro, 14T Pro, Redmi K70 Ultra ve Redmi K80 Ultra modellerine ulaşacak. Ayrıca henüz tanıtılmayan Xiaomi 16 ve 16 Pro modelleri de bu sürümle birlikte kutudan çıkacak.
- Xiaomi 16
- Xiaomi 16 Pro
- Xiaomi 16 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 14T Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi K70 Ultra
Xiaomi'nin güncelleme stratejisi, her zamanki gibi en yeni amiral gemilerinden başlıyor. Ardından eski nesil amiral gemilerine ve orta segment modellere yayılıyor. Bütçe dostu telefonların ise biraz daha beklemesi gerekecek. HyperOS 3.0'ın final sürümünün ise Android 16'nın resmi çıkışı sonrası Eylül 2025'e kadar kademeli şekilde tüm cihazlara ulaşması bekleniyor. Daha detaylı listeye ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
HyperOS 3.0 neler sunacak?
HyperOS 3.0, Apple'ın Dynamic Island özelliğine benzer şekilde, müzik uygulamaları, yemek siparişleri ve yolculuk gibi hizmetlerin durumlarını doğrudan ekrandan yönetmeye imkân tanıyan etkileşimli bir arayüz öğesi geliyor. Bu özellikle birlikte, üçüncü taraf uygulamalara da destek sunulacak. Yeni sürümün performans ve animasyon iyileştirmelerine ek olarak kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen bazı yenilikler de beklentiler arasında.
Bunun yanında tablet ve büyük ekranlı cihazlarda, pencereyi masaüstü gibi yeniden boyutlandırma ve gruplayarak çalışma imkânı sunan yeni bir çoklu görev arayüzü (Desktop Windowing) de bekleniyor. Ayrıca, tek bir uygulamadan kısa sürede gelen çok sayıda bildirimin ses seviyesini düşürerek kullanıcıyı rahatsız etmemesini sağlayacak "Notification Cooldown" özelliği de HyperOS 3.0 ile hayatımıza girebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: