Öğrencilerin vergisiz alabileceği Realme C53 ve C55'in öne çıkan özellikleri!

Bu videoda Realme'nin vergisiz alınabilen cep telefonu modelleri olan Realme C53 ve C55 hakkında konuşuyoruz. Bu telefonların öne çıkan özelliklerine videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Yakın zamanda yürürlüğe giren üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ve bilgisayar desteği herkesin merak ettiği bir konu. Bu videomuzda da bu kapsamda alınabilecek Realme C53 ve C55 modeli hakkında konuşuyoruz. Ürün detaylarına videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Vergisiz telefon almak için şartlarsa şu şekilde;

Cihazınların vergiler dahil haliyle 9500 TL'yi geçmemesi Açıköğretim'den eğitim almamak En fazla 26 yaşında olmak Ürün faturasında öğrencinin kimlik numarasının yer alması İade edilecek vergi tutarının başvurusunda öğrencinin IBAN bilgilerinin yer alması

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