İşe Yarar Bir Ürün mü? | Kiwi KFAN-7429 Kule Tipi Vantilatör İnceleme

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Kiwi KFAN‑7429, yaklaşık 80 cm yüksekliğinde kategorisinde en ucuz bir kule tipi vantilatördür. Üründe 3 kademe hız seçeneği yer alıyor. Vantilatör 45 W güç ile çalışıyor. Salınım (80°) fonksiyonu sayesinde hava akışını yönlendirebilir.
Kiwi KFAN‑7429, basit ve temel bir kule tipi vantilatör arayanlar için ideal fiyat‑performans ürünü. Modern görünümü, salınım fonksiyonu ve görünmez fan tasarımlı güvenli yapısıyla öne çıkmayı başarıyor.
00:00 - Giriş
00:15 - Tasarım Detayları
02:19 - Elektrik Tüketimi
03:00 - Termal Görüntüleme
03:18 - Üfleme Performansı
04:14 - Hava Kalitesi Ölçümü
07:26 - Gürültü Seviyesi
08:17 - Fiyat ve Değerlendirme
09:11 - Kapanış
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