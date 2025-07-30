İşe Yarar Bir Ürün mü? | Kiwi KFAN-7429 Kule Tipi Vantilatör İnceleme

Kiwi KFAN-7429, yaklaşık 80?cm yüksekliğinde kategorisinde en ucuz bir kule tipi vantilatördür.

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Kiwi KFAN‑7429, yaklaşık 80 cm yüksekliğinde kategorisinde en ucuz bir kule tipi vantilatördür. Üründe 3 kademe hız seçeneği yer alıyor. Vantilatör 45 W güç ile çalışıyor. Salınım (80°) fonksiyonu sayesinde hava akışını yönlendirebilir.

Kiwi KFAN‑7429, basit ve temel bir kule tipi vantilatör arayanlar için ideal fiyat‑performans ürünü. Modern görünümü, salınım fonksiyonu ve görünmez fan tasarımlı güvenli yapısıyla öne çıkmayı başarıyor.

00:00 - Giriş

00:15 - Tasarım Detayları

02:19 - Elektrik Tüketimi

03:00 - Termal Görüntüleme

03:18 - Üfleme Performansı

04:14 - Hava Kalitesi Ölçümü

07:26 - Gürültü Seviyesi

08:17 - Fiyat ve Değerlendirme

09:11 - Kapanış

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