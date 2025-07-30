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    İşe Yarar Bir Ürün mü? | Kiwi KFAN-7429 Kule Tipi Vantilatör İnceleme

    Kiwi KFAN-7429, yaklaşık 80?cm yüksekliğinde kategorisinde en ucuz bir kule tipi vantilatördür.                                                                 

    Ürün Linki: https://app.hb.biz/SeoHSBa0sPXt

    Kiwi KFAN‑7429, yaklaşık 80 cm yüksekliğinde kategorisinde en ucuz bir kule tipi vantilatördür. Üründe 3 kademe hız seçeneği yer alıyor. Vantilatör 45 W güç ile çalışıyor. Salınım (80°) fonksiyonu sayesinde hava akışını yönlendirebilir. 

    Kiwi KFAN‑7429, basit ve temel bir kule tipi vantilatör arayanlar için ideal fiyat‑performans ürünü. Modern görünümü, salınım fonksiyonu ve görünmez fan tasarımlı güvenli yapısıyla öne çıkmayı başarıyor.

    00:00 - Giriş
    00:15 - Tasarım Detayları
    02:19 - Elektrik Tüketimi
    03:00 - Termal Görüntüleme
    03:18 - Üfleme Performansı
    04:14 - Hava Kalitesi Ölçümü
    07:26 - Gürültü Seviyesi
    08:17 - Fiyat ve Değerlendirme
    09:11 - Kapanış


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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