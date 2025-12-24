Kawa D11 4K Araç Kamerası - Hediyeli Video!

Bu videoda Kawa D11 araç kamerası hakkında konuşuyoruz. Ön tarafta 4K Sony STARVIS sensör ve arkada 1080p çözünürlükte kameraya sahip olan bir set görüyoruz. Sizler bu araç kamerasını nasıl buldunuz?

Bu videoda Kawa D11 araç kamerası hakkında konuşuyoruz. Ön tarafta 4K Sony STARVIS sensör ve arkada 1080p çözünürlükte kameraya sahip olan bir set görüyoruz. Dolu bir kutu içeriğine sahip olduğunu da söylemek doğru olur.

Yapay zekâ destekli görüntü işleme yongası ve görüntü iyileştirme teknolojileri sayesinde detayları daha iyi göstermeye çalışıyor. Dahili Wi-Fi desteği ve uygulaması ile akıllı telefon üzerinden kolay kontrol imkânı sunabiliyor. GPS bulunması sayesinde hız ve konum bilgilerini kayıt altına da alabiliyor.

G-sensörü darbe anlarında görüntüleri otomatik olarak acil durum video kaydı alabiliyor. Hareket algılama ve park modu gibi ek fonksiyonlarla aracı park hâlindeyken dahi korumaya yardımcı olabiliyor.

Süper kapasitörle çalıştığı için sıcak-soğuk gibi zorlu koşullarda pilli modellere göre daha dayanıklı bir yapısı bulunuyor. Kawa D11 kapsamlı kayıt özellikleri ve ön kameranın kalitesiyle fiyatına göre iyi bir seçenek olmayı hedefliyor.

00:00 Giriş

00:22 Kawa D11 İndirim Kodu

00:37 2 Kişiye Kawa D11 Araç Kamerası Hediyesi!

01:10 Resmi Gazete - Araç Kamerası Düzenlemesi

01:53 Kawa D11 Kutu İçeriği

06:30 Kamera Performansı

10:34 Kawa D11 Ek Avantajlar

11:50 Kawa D11 7/24 Kayıt

12:28 Kawa Auto Mobil Uygulaması

12:58 Genel Değerlendirme ve Kapanış

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

