Kawa D11 4K Araç Kamerası - Hediyeli Video!

Bu videoda Kawa D11 araç kamerası hakkında konuşuyoruz. Ön tarafta 4K Sony STARVIS sensör ve arkada 1080p çözünürlükte kameraya sahip olan bir set görüyoruz. Dolu bir kutu içeriğine sahip olduğunu da söylemek doğru olur.
Yapay zekâ destekli görüntü işleme yongası ve görüntü iyileştirme teknolojileri sayesinde detayları daha iyi göstermeye çalışıyor. Dahili Wi-Fi desteği ve uygulaması ile akıllı telefon üzerinden kolay kontrol imkânı sunabiliyor. GPS bulunması sayesinde hız ve konum bilgilerini kayıt altına da alabiliyor.
G-sensörü darbe anlarında görüntüleri otomatik olarak acil durum video kaydı alabiliyor. Hareket algılama ve park modu gibi ek fonksiyonlarla aracı park hâlindeyken dahi korumaya yardımcı olabiliyor.
Süper kapasitörle çalıştığı için sıcak-soğuk gibi zorlu koşullarda pilli modellere göre daha dayanıklı bir yapısı bulunuyor. Kawa D11 kapsamlı kayıt özellikleri ve ön kameranın kalitesiyle fiyatına göre iyi bir seçenek olmayı hedefliyor.
- 00:00 Giriş
- 00:22 Kawa D11 İndirim Kodu
- 00:37 2 Kişiye Kawa D11 Araç Kamerası Hediyesi!
- 01:10 Resmi Gazete - Araç Kamerası Düzenlemesi
- 01:53 Kawa D11 Kutu İçeriği
- 06:30 Kamera Performansı
- 10:34 Kawa D11 Ek Avantajlar
- 11:50 Kawa D11 7/24 Kayıt
- 12:28 Kawa Auto Mobil Uygulaması
- 12:58 Genel Değerlendirme ve Kapanış
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.