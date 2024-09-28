Ford Otosan’dan Türkiye’de Bir İlk Daha: Seviye-4 Otoyol Pilotu

Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks’ın Türkiye’de bir ilk olarak geliştirdiği, otonom sürüşün önünü açan Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisiyle ilgili son gelişmeleri konuştuk

Otomotiv sektörünün dönüşümüne öncülük eden Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks’ın Türkiye’de bir ilk olarak geliştirdiği ve otonom sürüşün önünü açan Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisine sahip kamyonu geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımıyla, ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nun özel olarak hazırladığı trafiğe kapalı otoyolda test edildi. Kamyonların taşımacılık faaliyetlerini otonom gerçekleştirebilmesini sağlayan bu yenilikçi teknoloji daha güvenli, daha verimli ve çevre dostu lojistiğin önünü açıyor. Biz de konuyu detaylı olarak Ford Trucks'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman ile Sürücü Destek ve Otomom Sürüş Sistemleri Lideri Berzah Ozan ile konuştuk.

Ford Trucks’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emrah Duman, “Ford Otosan olarak ağır ticari araç sektöründe dönüştürücü bir adımı atmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün, sadece bir yenilikçi teknolojiyi test etmiyor; aynı zamanda, Türkiye’nin mühendislik ve teknoloji alanında ne denli büyük başarılara imza atabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyoruz. Bugün burada birlikte olmamıza vesile olan, yaklaşık dört yıldır üzerinde çalıştığımız Seviye-4 Otoyol Pilotu teknolojisi, bu hedeflere ulaşmak için geliştirdiğimiz en önemli projelerden biridir. Otoyol taşımacılığında kullanılmak üzere geliştirdiğimiz bu teknoloji sayesinde, kamyonlarımızın taşımacılık faaliyetlerini tamamen otonom bir şekilde gerçekleştirebilmesini hedefliyoruz. Ford Otosan olarak, mobilite ekosisteminin geleceğini şekillendiren bu tür yenilikçi çözümlerle, sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz.” dedi.

Seviye-4 Otoyol Pilotu

Otoyol taşımacılığında kullanılmak üzere geliştirilen Seviye-4 Otoyol Pilotu; şerit takibi, öndeki araca göre hızı ve mesafeyi ayarlama, yan şeritleri kontrol edip gerektiğinde şerit değiştirme ve ardından tekrar şeridine dönme, dur-kalk manevraları gibi kritik sürüş davranışlarını başarıyla gerçekleştiriyor.

Seviye-4 Otoyol Pilotu, çekici üzerindeki ileri teknoloji ürünü sensörlerle çevresini algılıyor, hareketlerini planlıyor ve planlanan rota üzerinde aksiyonlarını gerçekleştiriyor. Fonksiyon; algılama, lokalizasyon, çevre modeli, karar verici, sürüş planlama ile kontrolcü gibi yazılım bloklarından oluşuyor.

Yeni nesil bu teknoloji; verimlilik, güvenlik ve sürdürülebilirlik açısından pek çok avantaj sunuyor. Lojistikte artan talebe bağlı maliyetleri düşürürken, araçların günlük kullanım süresini artırarak daha yüksek verimlilik sağlıyor. Ayrıca operasyonları optimize ederek, insan hatalarından kaynaklanan kazaları en aza indirmeyi ve yakıt tüketimini yüzde 10’lara varan oranda azaltmayı hedefliyor. Ford Trucks, bu fonksiyon ile ağır ticari araç sürücüsü eksikliğinden kaynaklanan lojistik tedarik sorununa da çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Yeni senaryolar da test edilecek

Ford Trucks, ‘Generation F’ vizyonuyla sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilerle büyük bir dönüşüm başlattı. Bu vizyonun bir parçası olarak Ford Trucks, otonom sürüş teknolojisinin ağır ticari taşımacılıkta kullanımı için 2020’den bu yana Seviye 4 Otoyol Pilotu teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Ford Otosan mühendisleri geliştirdikleri yapay zekâ ve robotik algoritmalarını bütüncül bir yazılım mimarisine entegre ettikten sonra Seviye-4 Otoyol Pilotu geliştirme faaliyetlerini simülasyon ortamında ve trafiğe kapalı otoyolda fiziksel araç üzerinde son bir yıldır test ederek gerekli doğrulamalarını tamamladı. Bu noktada Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmecisi ICA’nın Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) adını verdiği teknolojisinden de yararlanıldı. Seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin arttırılması, mevcut yol kapasitelerinin optimum kullanımı, mobilitenin arttırılması, gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen, kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişi ile izleme, ölçme, analiz ve kontrol içeren AUS sayesinde Ford Trucks’ın Seviye-4 Otoyol Pilotu trafiğe kapalı alanda tüm testleri başarıyla gerçekleştirdi. Ford Trucks, geliştirme ve doğrulama çalışmaları sonucunda, bir kamyon sürücüsünün günlük sürüşünün yüzde 90'ını karşılayacak, normal sürüş koşullarında sürücü desteğine ihtiyaç duymadan kendi kendine yol alabilen bir araç teknolojisi geliştirmiş oldu.

Sonraki aşamada, Ford Trucks’ın Seviye-4 Otoyol Pilotu trafiğe açık otoyollarda güvenlik sürücüsü eşliğinde ilk deneme sürüşlerine başlayacak. Bu deneme sürüşleri ile farklı senaryolar tespit edilip analiz edilecek; aynı zamanda, emniyet şeridine yanaşma, gece koşullarında sürüş, kötü hava koşullarına uyum sağlama ve acil durum manevraları gibi yeni davranış setlerinin her aşamada geliştirilmesi de hedeflenecek.

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