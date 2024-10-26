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    Chery'den 1500 km menzil vaadi! Fiat 600 Türkiye'de - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin katı hal piller ile 1500 km menzil vaadi, Fiat 600'ün Türkiye fiyatı, LPG ve hibriti bir araya getiren Kia Niro Tri-Fuel gibi öne çıkan konuları konuştuk. 

    Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin katı hal piller ile 1500 km menzil vaadi, Fiat 600'ün Türkiye fiyatı, LPG ve hibriti bir araya getiren Kia Niro Tri-Fuel ve makyajlı Opel Mokka gibi öne çıkan konuları konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    03:56 - Chery'den elektrikli araçlarda 1500 km menzil vaadi

    11:16 - Yeni Fiat 600 ve 600e Türkiye'de

    24.36 - Makyajlı Opel Mokka tanıtıldı

    29:23 - 2025 model Ford Mustang Mach-E

    38:34 - LPG ve hibriti bir araya getiren Kia Niro Tri-Fuel

    44:54 - Çinli Deepal S05 tanıtıldı: Yürüyen sinema

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