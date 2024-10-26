Chery'den 1500 km menzil vaadi! Fiat 600 Türkiye'de - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Chery'nin katı hal piller ile 1500 km menzil vaadi, Fiat 600'ün Türkiye fiyatı, LPG ve hibriti bir araya getiren Kia Niro Tri-Fuel ve makyajlı Opel Mokka gibi öne çıkan konuları konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
03:56 - Chery'den elektrikli araçlarda 1500 km menzil vaadi
11:16 - Yeni Fiat 600 ve 600e Türkiye'de
24.36 - Makyajlı Opel Mokka tanıtıldı
29:23 - 2025 model Ford Mustang Mach-E
38:34 - LPG ve hibriti bir araya getiren Kia Niro Tri-Fuel
44:54 - Çinli Deepal S05 tanıtıldı: Yürüyen sinema