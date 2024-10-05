Çinliler Türkiye'ye yatırıma geliyor! Togg T10F görücüye çıktı - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli otomotiv devleriyle ilgili yatırım açıklamaları, Teknofest'te sergilenen Togg T10F, elektrikli Mercedes G580 ve Skoda Elroq gibi öne çıkan konuları aktarmaya ve değerlendirmeye çalıştık. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
01:33 - BYD ve Chery hakkında yatırım açıklamaları. MG de mi geliyor?
11:50 - Togg T10F Teknofest'te görücüye çıktı
26:05 - Elektrikli Peugeot 408 tanıtıldı
33:40 - Skoda Elroq tanıtıldı
45:41 - Dünyanın en aerodinamik otomobili
52:50 - Mercedes G580 Türkiye'de satışa sunuldu