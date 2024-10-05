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    Çinliler Türkiye'ye yatırıma geliyor! Togg T10F görücüye çıktı - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli otomotiv devleriyle ilgili yatırım açıklamaları, Teknofest'te sergilenen Togg T10F, elektrikli Mercedes G580 ve Skoda Elroq gibi öne çıkan konuları aktardık.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli otomotiv devleriyle ilgili yatırım açıklamaları, Teknofest'te sergilenen Togg T10F, elektrikli Mercedes G580 ve Skoda Elroq gibi öne çıkan konuları aktarmaya ve değerlendirmeye çalıştık. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    01:33 - BYD ve Chery hakkında yatırım açıklamaları. MG de mi geliyor?

    11:50 - Togg T10F Teknofest'te görücüye çıktı

    26:05 - Elektrikli Peugeot 408 tanıtıldı

    33:40 - Skoda Elroq tanıtıldı

    45:41 - Dünyanın en aerodinamik otomobili

    52:50 - Mercedes G580 Türkiye'de satışa sunuldu

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