Renault Captur Esprit Alpine hafif hibrit EDC 160 hp inceleme I Makyaj yaramış!

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Bu videoda siz değerli izleyicilerimize makyajlı versiyonuyla Türkiye'de satışa sunulan Renault Captur üzerindeki değişiklikleri ve ilk izlenimlerimizi aktarmaya çalıştık.

Bu videoda siz değerli izleyicilerimize makyajlı versiyonuyla Türkiye'de satışa sunulan Renault Captur üzerindeki değişiklikleri ve ilk izlenimlerimizi aktarmaya çalıştık. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

Otomobil: Renault Captur esprit alpine mild hybrid EDC 160 hp

Fiyat: 1.695.000 TL

Video akışı:

00:00 - Giriş

03:35 - Bagaj

04:43 - İç mekan (Arka bölüm)

08:00 - İç mekan (Ön bölüm)

11:44 - Test sürüşü

17:35 - Fiyat

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