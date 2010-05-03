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Kingmax, yeni USB belleklerini duyurdu

Kingmax, PS-02 adını verdiği yeni USB belleklerini duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Kingmax yeni USB belleklerini duyurdu. Kingmax'ın PD-02 adı altında üreteceği USB bellekler 2 farklı renkte hazırlanacak. Siyah ve beyaz renklere sahip olan USB bellekler çizilmelere karşı dayanıklı bir tasarıma sahip. Windows 7 ve Windows Vista işletim sistemlerini kullanan bilgisayarlarda ReadyBoost teknolojisine de destek veren USB bellekler 2GB, 4GB , 8GB ve 16GB gibi 4 farklı kapasitede üretilecek

Kingmax'ın yeni USB belleği PD-02'nin fiyat ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı


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ayzer 9 yıl
yine dandik hızlarla dandik bir şey olmasın...gına geldi artık 5 mb okuma 1,5mb yazma hızlarından...
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hacı.basat 9 yıl
USB 2.0 resimlerden göründüğü kadarıyla, bunlar son USB2.0 üretimler olur herhalde.
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