Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Kingmax yeni USB belleklerini duyurdu. Kingmax'ın PD-02 adı altında üreteceği USB bellekler 2 farklı renkte hazırlanacak. Siyah ve beyaz renklere sahip olan USB bellekler çizilmelere karşı dayanıklı bir tasarıma sahip. Windows 7 ve Windows Vista işletim sistemlerini kullanan bilgisayarlarda ReadyBoost teknolojisine de destek veren USB bellekler 2GB, 4GB , 8GB ve 16GB gibi 4 farklı kapasitede üretilecek

Kingmax'ın yeni USB belleği PD-02'nin fiyat ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı