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    Kırşehir müziği UNESCO tarafından tescillendi

    Bozlak ustaları ve halk ozanlarıyla ünlü Kırşehir Müziği; Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansının yaptığı ortak çalışma sayesinde UNESCO tarafından tescillendi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Kırşehir müziği UNESCO tarafından tescillendi
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    Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Hacı Taşan, Şemsi Yastıman ve Çekiç Ali gibi halk ozanları ve bozlak ustalarıyla bildiğimiz Kırşehir müziği artık Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü(UNESCO) tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı listesine eklenerek tescillenmiş oldu.

    Türkiye'den bu listeye eklenen ilk şehir olan Kırşehir, şüphesiz büyük bir başarıya ulaştı ve belki de ülkemizde müziği tescillenecek diğer şehirlerimize öncü olacak.

    Kırşehir Basın Konseyi (KBK) tarafından yapılan yazılı açıklamada;

    "Halk ozanlarıyla dünyaya yayılan ve Neşet Ertaş'ın da beslendiği müzik kaynağı Kırşehir'in Abdal müziğinin UNESCO Şehirler Ağı'na müzik dalında alınması için başlatılan girişimin başarıyla tamamlanması ve bu girişimin UNESCO müzik ağı adaylık başvurusunun olumlu sonuçlanması bizi onurlandırmıştır.

    Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre'den gelen, Aşık Mahsuni Şerif, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan ve Şemsi Yastıman'la devam eden ve en son Neşet Ertaş'la dünyaya yayılan müzik kültürünün UNESCO'ya yapılan başvuru sonrası müzik ağında kesin listeye girmesi şehrimizin tanıtımı açısından da son derece önemli bir adım olmuştur.

    Şehrimizin kültürel, tanıtımında büyük katkı sağlanacağı gibi ulusal ve uluslararası düzeyde de şehrimiz anılacaktır. Alınan bu karar ile Abdal geleneğinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önü açılmış oldu"denildi.



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    DH Misafiri 2 hf.
    Neşet Baba
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    Ahmet DOĞAN 3 hf. en beğenilen
    Korumamız Gerek Bu Değerlerimizi....
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