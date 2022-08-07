Tam Boyutta Gör

Google, ChromeOS işletim sisteminin yeni sürümünü yayınladı. ChromeOS 104, birkaç arayüz değişikliğiyle beraber geliyor. Teknoloji devi, yeni sürümle gelen özelliklerin Chromebook'larla kullanıcıların yaratıcılığını ve üretkenliğini bir sonraki düzeye taşımasını sağlayacağını söylüyor.

ChromeOS 104 neler sunuyor?

ChromeOS'un yeni sürümü beraberinde aydınlık temadan karanlık bir temaya geçiş desteği getiriyor. Hızlı Ayarlar'ın ikinci sayfasından etkinleştirebilen karanlık tema, düşük ışıkta veya karanlık ortamda kolay bir okuma deneyimi sunacak. Ayrıca güç tasarrufu yapmayı da mümkün kılacak. Google, temaya özel duvar kağıtları da sunduklarını ve bunun aydınlıktan karanlığa ince bir şekilde geçmeyi sağlayacağını belirtiyor.

Chrome 104, kullanıcılara Chromebook'larından tarihe dokunduklarında Google Takvim PWA'ya erişim desteği sağlayacak. Kullanıcılar, etkinliklerini yönetebilecek, diğer aylar arasında gezinebilecek ve kolay bir şekilde bugüne dönebilecek. Ayrıca aynı gönderenden gelen bildirimler artık birlikte gruplandırılacak ve bildirimler bölümü daha büyük düğmelere sahip olacak.

Google, Chrome'dan çerezleri kaldırmayı yine erteliyor 1 hf. önce eklendi

Yeni sürüm, Chomebook'un varsayılan medya uygulaması olan Gallery'e formları doldurabilme, metni vurgulayabilme, belgeleri imzalayabilme ve metin açıklamaları ekleyebilme gibi PDF düzenleyebilme özellikleri getirdi.

Google Fotoğraflar'a yeni video düzenleme özellikleri de getiren ChromeOS 104, kademeli olarak kullanıcılara sunulmaya başlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Diğer Yazılım Haberleri

ChromeOS 104 kullanıma sunuldu: İşte gelen yenilikler