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    Anlık Bildirim

    Fitbit, bu yıl PC senkronizasyon desteğini sonlandıracak

    Fitbit, yeni bir destek sayfası bildirimiyle bu sonbaharda Fitbit Connect uygulamasını kaldıracağını ve bu bağlamda bilgisayara senkronizasyonu desteğini sonlandıracağını duyurdu.
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    Fitbit, bu yıl PC senkronizasyon desteğini sonlandıracak
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    Fitbit, bir destek sayfası aracılığıyla ortaya çıkanlara göre bilgisayar senkronizasyonu desteğini sonlandırıyor. Desteğin sonlanmasıyla kullanıcılar, bilgisayarları aracılığıyla cihazlarına müzik aktarma desteğini de kaybetmiş olacaklar.

    Destek sonu için tarih belli oldu

    İlk olarak 9to5Google tarafından tespit edilen destek sayfasıyla Fitbit, 13 Ekim 2022'de Fitbit cihazı bilgisayardaki Fitbit Connect uygulamasıyla senkronize etme seçeneğini kaldıracaklarını duyurdu. Şirket, verilerini aktarmaları için kullanıcılara Android ve iOS'ta Fitbit uygulamasını kullanmalarını söylüyor.

    Ayrıca desteğin sonlandırılmasıyla kullanıcıların şarkıları çevrimdışı oynatma için giyilebilir cihaza aktarma imkanı da kısıtlanıyor. Konuya dair destek sayfasındaki açıklamada: "13 Ekim 2022'de çalma listelerini bilgisayarınız aracılığıyla Fitbit saatinize aktarma seçeneğini kaldırıyoruz. Deezer uygulaması ve Pandora uygulamasıyla saatinizde depolanan kişisel müziği çalmaya ve saatinize müzik aktarmaya devam edebilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

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    Manchester City'den akıllı atkı

    K
    kutay ama kendınde degıl 1 gün önce

    olm adamlar bok gıbı telefon yapar bu sefer kulaklık yapıyo level atlamıs beyler :D

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    Sonic.Storm 5 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 1 hafta önce

    Çok güzel yaw

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