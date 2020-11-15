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    Kulaklıkların sonunu getirecek teknoloji: Sesi kulağa ışınlayan hoparlör geliştirildi!

    Noveto isimli ses teknolojileri şirketi, sesi kulağa ışınlayan hoparlör geliştirdi. Görünmez bir kulaklık takarmışçasına sesi kulağa ışınlayan hoparlör sayesinde kulaklık ihtiyacı ortadan kalkıyor.
    41 dk.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Kulaklıkların sonunu getirecek teknoloji: Sesi kulağa ışınlayan hoparlör geliştirildi!
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    Noveto isimli ses teknolojileri şirketi, sesi ultrasonik dalgalar aracılığıyla doğrudan kulağa ışınlayan özel bir hoparlör geliştirdi. Geleneksel hoparlörlerin ve kulaklıkların sonunu getirecek SoundBeamer 1.0 isimli hoparlör sayesinde, kullanıcılar çeşitli kaynaklardan gelen sesleri sanki görünmez bir kulaklık takıyormuşçasına başkalarını rahatsız etmeden duyabiliyor. Ayrıca kişi kulaklık takmadığı için de ortamdaki diğer sesleri net bir şekilde işitebiliyor.

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    Kulaklık ve geleneksel hoparlörlerin sonunu getirebilir

    SoundBeamer 1.0 isimli fütüristik hoparlör, DSP algoritmaları kullanarak ultrasonik dalgalar üretiyor ve 3 boyutlu algılama modulüyle kişinin kulağını gerçek zamanlı olarak takip ederek, dönüştürücü dizisi yardımıyla bu dalgaları havaya itiyor. Karşı taraftaki kişinin kulağının çevresinde ses cepleri oluşturan ultrasonik dalgalar, daha sonra normal akustik dalgalar olarak duyulabilir hale geliyor. Ancak bu sesleri yalnızca hoparlörün menzilindeki kişi duyabiliyor. Kulağa biraz garip gelse de siz bir odada son ses müzik dinlerken, aynı odadaki diğer kişiler hiç bir şey duymuyor.



    Bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlarla Bluetooth ile eşleştirilebilen hoparlör, kulaklık olmadan gizlilik içerisinde bir ses deneyimi vadediyor. Ayrıca 3 boyutlu ses teknolojisine de sahip olan SoundBeamer 1.0, bu sayede sesin geliş açısını gerçekçi bir şekilde ayarlayabiliyor ve uzamsal ses deneyimi sunuyor.

    Dünyayı kulaklıkların ve hoparlörlerin ses kısıtlamalarından kurtarma vizyonuyla yola çıkan Noveta, SoundBeamer 1.0 isimli hoparlörünün önümüzdeki yıl satışa sunulacağını açıkladı.



    https://apnews.com/article/new-tech-device-sound-beaming-noveto-38327ae5fe116080a5eaf2374eb0f5c8 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    karizmas 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Daha da ufalıp cep telefonuna uyarlanırsa devrim olur
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    İşte buna "yenilik" denir.
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    Affliate34 (Mustafa Genç) 20 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kulaklık kalitesi yaşamak istiyorum 5+1 veya 7+1 ama ev sinema sistemi gibi bir özgürlük vermiyorlar bu teknoloji baya olumlu benim gibiler için. Büyük üreticiler ya kabullenir yada biri şirketi satın alıp projeyi tarihe gömer
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