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    Apple, 6G için kolları sıvadı

    Apple, 6G için çalışmalar yürüten Next G Alliance koalisyonuna katıldı. Apple ile birlikte birçok teknoloji devinin yer aldığı koalisyon, 10 yıl boyunca 6G çalışmaları gerçekleştirecek.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple, 6G için kolları sıvadı
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    Teknoloji devi Apple, 6G için çalışmalar yürüten Next G Alliance koalisyonuna katıldı. Apple ile birlikte aralarında Cisco, HP, Google, Intel ve LG gibi teknoloji devlerinin de yer alığı koalisyon, önümüzdeki 10 yıl boyunca 6G çalışmaları gerçekleştirecek. 

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    Amaç: Kuzey Amerika'yı 6G'de lider yapmak

    Gelecek nesil mobil teknolojilerde Kuzey Amerika'yı lider yapma vizyonuyla yola çıkan Next G Alliance koalisyonu; 6G için araştırma geliştirme, üretim ve standardizasyon çalışmalarıyla birlikte 6G'nin tanıtımı, benimsenmesi ve ticarileştirilmesi için çeşitli pazar çalışmaları gerçekleştirecek.

    Yol haritasını belirlemek üzere ilk toplantısını 16 Kasım'da düzenleyecek olan grup, çalışmalarına ise 2021'de başlayacak.



    https://www.cnet.com/news/apple-google-lg-join-industry-group-working-on-6g/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    cand. 1 sn. ( Mesaj Silindi )
    Lan dsha 5g görmedik
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Adamlar 6G’ye geçecekler biz hala 3G, 4G
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