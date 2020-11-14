Apple, 6G için kolları sıvadı

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Teknoloji devi Apple, 6G için çalışmalar yürüten Next G Alliance koalisyonuna katıldı. Apple ile birlikte aralarında Cisco, HP, Google, Intel ve LG gibi teknoloji devlerinin de yer alığı koalisyon, önümüzdeki 10 yıl boyunca 6G çalışmaları gerçekleştirecek.

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Amaç: Kuzey Amerika'yı 6G'de lider yapmak

Gelecek nesil mobil teknolojilerde Kuzey Amerika'yı lider yapma vizyonuyla yola çıkan Next G Alliance koalisyonu; 6G için araştırma geliştirme, üretim ve standardizasyon çalışmalarıyla birlikte 6G'nin tanıtımı, benimsenmesi ve ticarileştirilmesi için çeşitli pazar çalışmaları gerçekleştirecek.

Yol haritasını belirlemek üzere ilk toplantısını 16 Kasım'da düzenleyecek olan grup, çalışmalarına ise 2021'de başlayacak.

https://www.cnet.com/news/apple-google-lg-join-industry-group-working-on-6g/

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