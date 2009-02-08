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Depolama üreticisi LaCie, 8x hızında kayıt yapabilen harici Blu-ray sürücüsünü duyurdu. Firmanın 172.8 x 44.8 x 251.1 mm boyutlarındaki yeni sürücüsünün, geçtiğimiz Mayıs ayında kullanıma sunulan bir önceki versiyonuna göre iki kata varan oranda daha hızlı olduğu bildiriliyor. 50GB'a kadar Blu-ray medyaları 8x hızında kaydedebildiği belirtilen sürücünün USB 2.0 ve Firewire arabirimlerini desteklediği belirtiliyor.

LaCie'nin d2 olarak isimlendirdiği Blu-ray yazıcısı, BD-R SL/DL medyaları 8x, BD-RE SL/DL medyaları 2x, DVD±R medyaları 16x, DVD±R DL medyaları 8x, DVD±RW'leri 6x, CD-R medyaları 48x ve CD-RW medyaları da 24x hızında yazabildiği belirtiliyor. Easy Media Creator 10 ve Toast 9 Titanium yazılımlarıyla birlikte gelen Blu-ray yazıcısının 449.99$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.