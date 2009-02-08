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LaCie, 8x hızında kayıt yapabilen harici Blu-ray sürücüsünü duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie, 8x hızında kayıt yapabilen harici Blu-ray sürücüsünü duyurdu
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Depolama üreticisi LaCie, 8x hızında kayıt yapabilen harici Blu-ray sürücüsünü duyurdu. Firmanın 172.8 x 44.8 x 251.1 mm boyutlarındaki yeni sürücüsünün, geçtiğimiz Mayıs ayında kullanıma sunulan bir önceki versiyonuna göre iki kata varan oranda daha hızlı olduğu bildiriliyor. 50GB'a kadar Blu-ray medyaları 8x hızında kaydedebildiği belirtilen sürücünün USB 2.0 ve Firewire arabirimlerini desteklediği belirtiliyor.

LaCie'nin d2 olarak isimlendirdiği Blu-ray yazıcısı, BD-R SL/DL medyaları 8x, BD-RE SL/DL medyaları 2x, DVD±R medyaları 16x, DVD±R DL medyaları 8x, DVD±RW'leri 6x, CD-R medyaları 48x ve CD-RW medyaları da 24x hızında yazabildiği belirtiliyor. Easy Media Creator 10 ve Toast 9 Titanium yazılımlarıyla birlikte gelen Blu-ray yazıcısının 449.99$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.


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1963bursa 10 yıl
Gerçekten arkadaşların katı halli disklerle ilgili tespitlerinde ciddiye alınacak noktalar var, bir çok insan arşivlerini HDD lere kaydırdı, taşıma içinse flash diskler kullanılıyor resmen, BD lerin yılan hikayesine dönmesi, bu teknolojinin pazarını daha sağlığına kavuşmadan bitirebilir.
Bu konuda en büyük hata, Sony nin yanlış politikalarındadır, bu gün BD den daha yüksek kapasiteli bir boş medya türü çıksa (misal tek katman 50 GB), BD ile fiyat konusunda rahatça rekabet eder, onca yıldır BD nin gelebildiği nokta budur yani, arpa boyu yol yürümüştür.
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K.Kahriman 10 yıl
size birşey hatırlatayım dvd 1996 yılında çıktı piyasaya blurayde yeni yeni işte çıkıyor yani 5-10 senede anca yayılır blurayde ayrıca sınır yok 450 gb a kadar yazabiliyorsunuz hepsi zamanla yavaş yavaş
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ebehram 10 yıl
Optik devri bitiyor artık.Arkadaslarında bahsettigi gibi katı hal devri baslıyor.Filmleri arsivlerimi nicin birkac parca Bluray de saklıyım.Koyarım Hddime hepsi tek bir yerde olur.Artı alan tassarrufu saglar.
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alito 10 yıl
bluray medyaların fiyatı düşene kadar 1-2 tb lik memory stick'ler piyasaya çıkar ve bunlardan ucuz olur heralde. artık katı veri depolama medyaları geleceğin hakimi olacak gibi görünüyor. bluray cinsi filmi memory stick tarzı korumalı bir medya ile satın aldığınızı düşünün. çok da uzak gelmiyor bana zira avusturalya da bir müzik grubu usb bellek ile albümünü piyasaya sürdü bile bu yakında filmler içinde başka katı hal bir medya ile öngörülebilir :)
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labtek38 10 yıl
Blu-ray yerie HDD almak çok çok daha ucuz, hatta 2 HDD alıp yadeklerseniz yine ucuz, hatta 3 HDD alıp verilerinizi 3 yere yedekleseniz yine Blu-ray den daha ucuza gelir. Yani boş blu ray ile içinde film olan blu-ray fiyatları arasında da çok fark yok. Yani film şirketlerine demek ki ucuza veriliyor. Fakat piyasaya pahalı sunuluyor. Ben Blu-rayin günlük hayata gireceğine inanmıyorum.
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max975 10 yıl
fiyatlar da çok yavaş düşüyor...
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Tremonster 10 yıl
güzel bir alet. yavaş yavaş yaygınlaşıyor blu-ray. fiyatı beni biraz korkuttu :D
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