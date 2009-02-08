Depolama üreticisi LaCie, 8x hızında kayıt yapabilen harici Blu-ray sürücüsünü duyurdu. Firmanın 172.8 x 44.8 x 251.1 mm boyutlarındaki yeni sürücüsünün, geçtiğimiz Mayıs ayında kullanıma sunulan bir önceki versiyonuna göre iki kata varan oranda daha hızlı olduğu bildiriliyor. 50GB'a kadar Blu-ray medyaları 8x hızında kaydedebildiği belirtilen sürücünün USB 2.0 ve Firewire arabirimlerini desteklediği belirtiliyor.
LaCie'nin d2 olarak isimlendirdiği Blu-ray yazıcısı, BD-R SL/DL medyaları 8x, BD-RE SL/DL medyaları 2x, DVD±R medyaları 16x, DVD±R DL medyaları 8x, DVD±RW'leri 6x, CD-R medyaları 48x ve CD-RW medyaları da 24x hızında yazabildiği belirtiliyor. Easy Media Creator 10 ve Toast 9 Titanium yazılımlarıyla birlikte gelen Blu-ray yazıcısının 449.99$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.
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Bu konuda en büyük hata, Sony nin yanlış politikalarındadır, bu gün BD den daha yüksek kapasiteli bir boş medya türü çıksa (misal tek katman 50 GB), BD ile fiyat konusunda rahatça rekabet eder, onca yıldır BD nin gelebildiği nokta budur yani, arpa boyu yol yürümüştür.