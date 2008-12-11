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LaCie, PCI genişleme kartlarını kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie, PCI genişleme kartlarını kullanıma sunuyor
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Modern anakartlarla birlikte PCI slotuna artık daha az yer verilse de ülkemizde daha çok hazırladığı harici depolama çözümleriyle tanınan LaCie, PCI slotlarını farklı amaç ve uygulamalarla değerlendirmek isteyen kullanıcılar için PCI genişletme kartları hazırladı.

Hem PC hem de Mac uyumlu olan yeni seri dahilinde 5 model duyuran firma, kartlarında Texas Instruments, Nec ve Silicon Image tarafından hazırlanan yongalara yer vermiş. Tasarımı Fransız Sismo firmasınca yapılan yeni kartlardan eSATA portu sağlayan modelin kullanımı için sürücü kurulumu gerektiğini de belirtelim.

Modeller ile ilgili fiyat bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

LaCie, PCI genişleme kartlarını kullanıma sunuyor
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LaCie, PCI genişleme kartlarını kullanıma sunuyor
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gun 10 yıl
Bence az şey koymuşlar. Genelde CrossFire ve SLI için o kadar çok koyuyorlar ki PCIe x1 yuvası az kalıyor fiziksel olarak.
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thetrooper00 10 yıl
Üstteki 2 yoruma da katılmamak mümkün değil!!!
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EIvII2AH 10 yıl
iyide o paraya e sata cikisi alacagima anakarti degisirim :) zane az bir fark var arada :)
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exeter 10 yıl
S-link in bu isleri yapan 20$ in altina kartlari var. LaCie sagolsun cok dusunmus bizi :) bu fiyatlarla TR de tutulması zor
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uglipancan 10 yıl
Biraz pahalı geldi fiyatları bana.Onun dışında kullanışlı bir çipe benziyor.
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titrexius 10 yıl
2 adet e sata için 50 euro üstelik yurtdışı fiyatı.55$ anakartlar varken..Fiyatların uygun olmadığını düşünüyorum.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
çok olmasada satacaktır kullanışlı gözüküyor
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