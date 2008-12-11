LaCie, PCI genişleme kartlarını kullanıma sunuyor

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Modern anakartlarla birlikte PCI slotuna artık daha az yer verilse de ülkemizde daha çok hazırladığı harici depolama çözümleriyle tanınan LaCie, PCI slotlarını farklı amaç ve uygulamalarla değerlendirmek isteyen kullanıcılar için PCI genişletme kartları hazırladı.

Hem PC hem de Mac uyumlu olan yeni seri dahilinde 5 model duyuran firma, kartlarında Texas Instruments, Nec ve Silicon Image tarafından hazırlanan yongalara yer vermiş. Tasarımı Fransız Sismo firmasınca yapılan yeni kartlardan eSATA portu sağlayan modelin kullanımı için sürücü kurulumu gerektiğini de belirtelim.

Modeller ile ilgili fiyat bilgisine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

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