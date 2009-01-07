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LaCie'den RAID destekli harici depolama çözümü; 2big

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie'den RAID destekli harici depolama çözümü; 2big
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Geçtiğimiz gün 22x hızında kayıt yapabilen iki yeni DVD sürücüsünü tanıtan LaCie, Quadro serisi harici depolama ailesini 2big dual-HDD RAID isimli model ile genişletiyor. Firmanın pek çok modelinde olduğu yine Neil Poulton tarafından tasarlanan harici sürücü 91 x 200 x 172 mm boyutlarında ve 2.7 Kg ağırlığında. 1, 2 ve 3TB'lık versiyonları olan depolama çözümünde 7200 devir/dakika hızında çalışan sürücüler kullanılıyor.

Çift sürücü desteğine sahip olan LaCie 2big, farklı RAID kurulumlarına da olanak tanıyor ve RAID 0, 1 veya 0+1 olarak konfigüre edilebiliyor. Bağlantı özellikleri açısından da dikkat çeken 2big, USB 2.0 konnektörüne ek olarka yüksek hızda veri transferi için FireWire 400, 800 ve eSATA portlarına da sahip. LaCie 2big kapasite seçeneğine göre 299.99$ (1TB), 399.99$ (2TB) ve 599.99$ (3TB) olarak belirlenen şatış fiyatına sahip.


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max975 10 yıl
bu ürünler pekde ilgimi şu ançekmiyor ama gelişmelr iyi gibi.
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