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LaCie'den yeni harici medya oynatıcısı; LaCinema Classic Bridge

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,5b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LaCie'den yeni harici medya oynatıcısı; LaCinema Classic Bridge
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Harici depolama sürücüleri pazarının iddialı oyuncularından LaCie, daha önce kullanıma sunduğu Cinema Black PLAY ve LaCinema Black RECORD isimli medya oynatıcılarından sonra ürün gamına yeni bir HD medya oynatıcısı daha ekliyor. Diğer iki model gibi LaCineme serisi altında hazırlanan ve LaCinema Classic Bridge adını taşıyan harici medya oynatıcısının özellikle bu segmentte maliyet odaklı model arayışında olan kullanıcıları hedefledği belirtiliyor.

Film ve müzik oynatımının yanı sıra fotoğrafları da görüntüleyebilen LaCinema Classic Bridge üzerinde herhangi bir entegre depolama sürücüsü bulunmazken, kullanıcıların diledikleri herhangi bir harici sürücüyü, USB portu aracılığı ile sistemeye bağlayabildiği dileyen kullanıcılarınsa tercih veya ihtiyaçlarına göre cihaza 3.5-inç disk ilave edebilecekleri belirtilmekte. USB 2.0 ve HDMI portlarına sahip olan medya oynatıcısı aynı zamanda DivX sertifikasına da sahip.

LaCie'nin diğer pek çok modelinde olduğu gibi tasarımını Neil Poulton'ın yaptığı LaCinema Classic Bridge iki yıllık garanti ile yurt dışında 99$'a satışa sunuluyor.


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tigger_agc 10 yıl
MKV desteği ile ilgili bir şey söylenmemiş. Oynatabiliyor mu acaba? Yoksa bir işe yaramaz ne yazık ki
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JackDaniels 10 yıl
bu neil polton tasarımları berbat

neden hala inatla devam ettiriyorlar anlamadım
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