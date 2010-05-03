Lenovo'dan Atom N455 işlemcili netbook: IdeaPad S10-3

Çin merkezli lider bilgisayar üreticilerinden Lenovo, Atom N450 işlemcisiyle karşılaştırıldığında, DDR2 yerine DDR3 bellek desteği ile gelen yeni N455 işlemcisini kullanan IdeaPad S10-3 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 1.66GHz'de çalışan Atom N455 işlemcisine ek olarak 1GB bellek, 250GB kapasiteli disk ve işlemciye entegre GMA 3150 entegre ekran kartı gibi detaylara sahip olan sistem, 10.1-inç ekranla geliyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik etti Lenovo IdeaPad S10-3'ün 460$ civarında bir fiyatlandırma ile lanse edilmesi bekleniyor.