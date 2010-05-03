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Lenovo'dan Atom N455 işlemcili netbook: IdeaPad S10-3

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,5b
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5
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli lider bilgisayar üreticilerinden Lenovo, Atom N450 işlemcisiyle karşılaştırıldığında, DDR2 yerine DDR3 bellek desteği ile gelen yeni N455 işlemcisini kullanan IdeaPad S10-3 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 1.66GHz'de çalışan Atom N455 işlemcisine ek olarak 1GB bellek, 250GB kapasiteli disk ve işlemciye entegre GMA 3150 entegre ekran kartı gibi detaylara sahip olan sistem, 10.1-inç ekranla geliyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik etti Lenovo IdeaPad S10-3'ün 460$ civarında bir fiyatlandırma ile lanse edilmesi bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
lenovo s10-2 kullanıyorum. Gerek kullanımı gerek batarya süresi bakımından çok memnunum.
arkadaşlar sonucda atom işlemci bu cihazın uçmasını beklemek biras gerilik olur.
Günlük ihtiyaclar msn internet için alınması gereken cihaz.
ben memnunum. tavsiye ederim.
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darkaura 9 yıl
batarya omrunden bende memnunum. atom islemcinin ucmasinida beklemiyorum. ne kadar is yapabilcegi ortada.
sikayetim lenovonun malzeme kalitesi. daha birinci senesi dolmadan ariza sinyalleri vermeye basladi. usb portlari duzgun calismiyor, webcam kafasina gore geliyor gidiyor(kesinlikle yazilimsal degil, yedegini yukleyip sifirladim) tuslar takilma yapiyor.
artik disarda kullanmaya korkuyorum cunku biraz daha yipranirsa elimde patliyacak biliyorum.
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darkaura 9 yıl
Lenovo S10-2 aldim daha birinci senesi dolmadan teklemeye basladi. Bir webcam gidiyor bir usb port. Tuslarda bazen takiliyor, birinin bozulmasi yakindir.
kardesimde 16inch lenevo var onunda bazi tuslari basmamaya basladi bile.
malzeme kalitesi olarak tam bir rezalet.
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Batuist 9 yıl
gerçekten çok şık duruyorlar...
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