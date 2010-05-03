Lenovo'dan Atom N455 işlemcili netbook: IdeaPad S10-3

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Çin merkezli lider bilgisayar üreticilerinden Lenovo, Atom N450 işlemcisiyle karşılaştırıldığında, DDR2 yerine DDR3 bellek desteği ile gelen yeni N455 işlemcisini kullanan IdeaPad S10-3 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 1.66GHz'de çalışan Atom N455 işlemcisine ek olarak 1GB bellek, 250GB kapasiteli disk ve işlemciye entegre GMA 3150 entegre ekran kartı gibi detaylara sahip olan sistem, 10.1-inç ekranla geliyor.
İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik etti Lenovo IdeaPad S10-3'ün 460$ civarında bir fiyatlandırma ile lanse edilmesi bekleniyor.
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arkadaşlar sonucda atom işlemci bu cihazın uçmasını beklemek biras gerilik olur.
Günlük ihtiyaclar msn internet için alınması gereken cihaz.
ben memnunum. tavsiye ederim.
sikayetim lenovonun malzeme kalitesi. daha birinci senesi dolmadan ariza sinyalleri vermeye basladi. usb portlari duzgun calismiyor, webcam kafasina gore geliyor gidiyor(kesinlikle yazilimsal degil, yedegini yukleyip sifirladim) tuslar takilma yapiyor.
artik disarda kullanmaya korkuyorum cunku biraz daha yipranirsa elimde patliyacak biliyorum.
kardesimde 16inch lenevo var onunda bazi tuslari basmamaya basladi bile.
malzeme kalitesi olarak tam bir rezalet.