Lenovo'dan tasarımcılara yönelik 1500 dolarlık monitör

Lenovo Yoga Pro 27UD-10: 26.5 inç 4K OLED monitör
Lenovo Yoga Pro 27UD-10, 120Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık sağlayan 26.5 inç UHD PureSight Pro OLED panele sahip. Lenovo, monitörün VESA DisplayHDR True Black 400 standardını karşıladığını, %99 sRGB ve DCI-P3 kapsama alanı, %96 Adobe RGB, sRGB ve Adobe RGB'de 1'in altında, DCI-P3'te ise 2'nin altında Delta E değerine ulaştığını belirtiyor.
Monitör, Dolby Vision ve Dolby Atmos'u destekliyor ve Waves MaxxAudio tarafından ayarlanmış 34W, 12 sürücülü hoparlör sistemiyle geliyor. Lenovo ayrıca Sony'nin IMX678 sensörünü kullanan modüler 4K HDR kamera ve görüntülü görüşmeler için dört mikrofon da sunuyor.
Yoga Pro 27UD-10, papatya zinciri desteğiyle USB4 Type-C tek kablolu bağlantıyı destekliyor. HDMI ve DisplayPort girişleri içeriyor. Ayrıca, parlaklığı otomatik olarak ayarlayan akıllı ortam ışığı sensörüne sahip.
Monitör, yüksekliği ayarlanabilir standla geliyor ve VESA montajını destekliyor. Stand ile birlikte 6.7 kg, stand olmadan ise 4.5 kg ağırlığında. Lenovo, güç tüketimini 80W, maksimum yükte ise 310W olarak belirtiyor.
Lenovo, yeni 26 inç 4K OLED monitörü Yoga Pro 27UD-10 modelini 1500 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu.
Lenovo Yoga Pro 27UD-10 26.5 inç özellikleri
- Ekran Boyutu: 26.5 inç
- Panel Tipi: OLED
- Çözünürlük: 3840 x 2160
- Yenileme Hızı: 120Hz
- Tepki Süresi: 0,03ms
- Kontrast Oranı: 1.500.000:1
- Renk Kapsamı: %99 sRGB (CIE 1931), %146 sRGB Renk Alanı Oranı, %99 DCI-P3 (CIE 1976), %96 Adobe RGB
- Renk Derinliği: True 10-bit
- Renk Desteği: 1,07 Milyar
- Arka Aydınlatma: OLED
- Bağlantı: 1x USB-C (DP 1.4), 1x HDMI 2.1 (3840x2160 120Hz'e kadar), 1x DP 1.4 (HBR3), 1x DP 1.4 Çıkışı, 2x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 3x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2)
- Ses: Yerleşik hoparlör / 4 x 7W, 2 x 3W) Waves MaxxAudio ve Dolby Atmos sertifikalı
- Eğim Açısı: (-5° / 22°), Kaldırma Aralığı (110 mm)
- Görüş Açısı: 178° / 178°
- Yükseklik Ayarlanabilir: Evet
- Boyutlar: 611,0 x 95,5 x 397,1 mm / 4,5 kg
- Güç Tüketimi: 80,0W (Tipik), 310W (Maks.)
- Dahili Kamera: Var (4K 30FPS Modüler Kamera)
- Yerleşik mikrofon: Var (4 adet)