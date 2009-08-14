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Logitech'den yeni bir kablosuz klavye-fare seti; Wireless Desktop MK 700

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
33,3b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Logitech'den yeni bir kablosuz klavye-fare seti; Wireless Desktop MK 700
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Bilgisayar çevre birimleri ve oyunculara özel aksesuar üretiminde sektörün lider isimlerinden Logitech, ürün gamını yeni bir kablosuz klavye-fare kiti ile güncelledi. Firmanın Wireless Desktop serisi altında hazırladığı MK700 kod adlı kombo set, 2.4GHz kablosuz iletişim teknolojisini temel alıyor ve 30 metreye kadar kablosuz olarak kullanılabiliyor.

Set dahilindeki klavye genel tasarım özelliklerine ek olarak sahip olduğu LCD ekran ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Açıklanan detaylara göre kullanıcılar ekran üzerinden Caps Lock gibi fonksiyon tuşlarının durumunu takip edebilecek ayrıca aralarında pil durumu gibi detayların da olduğu farklı fonksiyonları yine bu ekran üzerinden takip edebilecekler.

Parlak Siyah kaplamasıyla dikkat çekici bir görünüme sahip olan Wireless Desktop MK 700, 128-bit AES şifreleme desteği de sunuyor. Paket dahilinde gelen kablosuz farenin ergonomik tasarım çizgileriyle öne çıktığı ve iki farklı moda sahip kaydırma butonuna sahip olduğu belirtilirken, 12 aya varan pil ömrüyle uzun süreli kullanıma olanak tanıdığı açıklandı.

5 yıllık garanti ile ay sonunda Amerika'da satışa sunulması beklenen Logitech Wireless Desktop MK 700'ün etiket fiyatı ise 99.99$ olarak belirlenmiş.

Logitech'den yeni bir kablosuz klavye-fare seti; Wireless Desktop MK 700
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A.Resul 9 yıl
şu an itibariyle 7 aymı oldu :D geldimide haberimiz mi yok kurcaladım netin altını sütüne getirdim ama bulamadım türkiye ye gelmişmi bilginiz varmı arkadaşlar
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Penryn 9 yıl

A.Resul

şu an itibariyle 7 aymı oldu :D geldimide haberimiz mi yok kurcaladım netin altını sütüne getirdim ama bulamadım türkiye ye gelmişmi bilginiz varmı arkadaşlar



Yok.Tr'ye gelmiyor
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makovad 10 yıl
ya harıka bırsey bılıyormusunuz kesınlıkle tavsıye ederım hatta sıddetle tavsıye ederım :)
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Penryn 10 yıl

makovad

ya harıka bırsey bılıyormusunuz kesınlıkle tavsıye ederım hatta sıddetle tavsıye ederım :)


Aldın mı da diyorsun bunu.Türkiye'de yok sanırım.
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Hobar 10 yıl
Gene yapacağını yapmış. küçük enterlı olanlar amerika versiyonudur. avrupaya büyük enterlısı çıkacaktır
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memokan 10 yıl
Logitechi seviyorum ya.Güzel ürünler yapıyo adamlar helal olsu. Yakın zamanda illuminated klavye almasaydım bu seti beklerdim.
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Tolgá 10 yıl
küçük enter tuşu bence güzel..
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TE5TERE 10 yıl
Şık bir klavye olmuş. Marka logitech olunca ürünün fiyatıda normal.
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husNUKE 10 yıl
türkçe versiyonunda enter tuşu büyük olursa çok iyi olur, klavye ve mouse setimi değiştirmeyi düşünüyordum
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yc#1 10 yıl
@al-ozaria Amerikalılar küçük enter tuşuna alışık, onun için büyük değil. Türkçe versiyonu çıkartılırsa tabi bütük enter ile gelecek.
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chamicals2 10 yıl
100 dolar ucuzmuş ben sayfaya girerken aklımda 200 civarıdır geçiyodu
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al-ozaria 10 yıl
100 dolar logitech' e göre ucuz bile. :) De neden şu Enter tuşlarını klasik büyük şekilde yapmıyorlarki, sevemedim gitti, bu şekildeki klavyeleri.
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Master_Evil 10 yıl
çok şık duruyor
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sgnr 10 yıl
Çok şık görüntüsü. Fiyatı biraz daha uygun olsa düşünürdüm artık,ucuzlamasını bekliycez.
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