Logitech'den yeni bir kablosuz klavye-fare seti; Wireless Desktop MK 700

Tam Boyutta Gör

Bilgisayar çevre birimleri ve oyunculara özel aksesuar üretiminde sektörün lider isimlerinden Logitech, ürün gamını yeni bir kablosuz klavye-fare kiti ile güncelledi. Firmanın Wireless Desktop serisi altında hazırladığı MK700 kod adlı kombo set, 2.4GHz kablosuz iletişim teknolojisini temel alıyor ve 30 metreye kadar kablosuz olarak kullanılabiliyor.

Set dahilindeki klavye genel tasarım özelliklerine ek olarak sahip olduğu LCD ekran ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Açıklanan detaylara göre kullanıcılar ekran üzerinden Caps Lock gibi fonksiyon tuşlarının durumunu takip edebilecek ayrıca aralarında pil durumu gibi detayların da olduğu farklı fonksiyonları yine bu ekran üzerinden takip edebilecekler.

Parlak Siyah kaplamasıyla dikkat çekici bir görünüme sahip olan Wireless Desktop MK 700, 128-bit AES şifreleme desteği de sunuyor. Paket dahilinde gelen kablosuz farenin ergonomik tasarım çizgileriyle öne çıktığı ve iki farklı moda sahip kaydırma butonuna sahip olduğu belirtilirken, 12 aya varan pil ömrüyle uzun süreli kullanıma olanak tanıdığı açıklandı.

5 yıllık garanti ile ay sonunda Amerika'da satışa sunulması beklenen Logitech Wireless Desktop MK 700'ün etiket fiyatı ise 99.99$ olarak belirlenmiş.

Tam Boyutta Gör