Logitech'ten Solar Enerjiyle Çalışan Klavye

Logitech Wireless Solar Keyboard K750, Karanlık Mekanlarda Bile Işık Enerjisiyle Çalışıyor







Logitech, güneş ışığıyla güçlendirilmiş ilk klavyesi Logitech Wireless Solar Keyboard K750?yi piyasaya sundu. Günışığının olduğu her yerde, kapalı mekânlarda bile kendi kendini şarj eden K750 ile pil sorunu artık tarih oluyor.

Klavye?nin halen e-mail ve hızlı mesaj yazmak, Facebook sayfasını güncellemek ya da favori bloglarınıza cevap göndermek için en iyi cihaz olduğunu belirten Logitech Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Uyar, K750 ile ilgili olarak; ?Klavye teknolojisinde en büyük yenilik olan Logitech Wireless Solar Keyboard enerjisini günışığından alıyor. Üç aya kadar karanlık ortamda bile çalışabilen K750, PVC kullanılmayan tasarımı ve tamamen geri dönüştürülebilir kutusuyla çevreye olan etkisini en aza indirmek için tasarlandı? dedi.

Kapalı Mekânlarda Bile Gün Işığıyla Çalışıyor

Logitech Wireless Solar Keyboard, rahat bir kullanım için herhangi bir şarj kablosuna ihtiyaç duymadan, entegre solar paneliyle kendi kendini şarj ediyor. Dâhili solar güç uygulaması, ihtiyacınız olan ışık miktarını gösteren, tek bakışla pil seviyesini görmenizi kolaylaştıran ve hatta daha fazla güce ihtiyacınız olduğunda sizi uyaran bir göstergeye sahip.

Logitech?in ilk solar klavyesi K750 kapalı mekânlardaki ışığın enerjisini kullanabiliyor ve tamamen karanlık bir yerde en az üç ay şarjı bitmeden kalabiliyor. Ayrıca entegre güç göstergesi, ışık enerjisinin aniden bitmesinden doğacak sürprizleri de ortadan kaldırıyor.

Sadece 7.5 mm kalınlığında

Logitech, solar enerjiyi bir klavyeye taşımaktan daha fazlasını sunuyor. Logitech Wireless Solar Keyboard sadece 7.5 mm kalınlığındaki ince tasarımıyla da dikkat çekiyor. Yuvarlak hatlı kenarlara ve ince bir profile sahip bu şık modern klavyeye sahip olmak tam bir keyif.

Konforlu Yazma Deneyimini Hissedin

Düşük profilli K750 Logitech?in Incurve tuşlarına sahip. Incurve tuşlarının içbükey tasarımı ve yumuşak ve yuvarlatılmış kenarları sayesinde, parmaklarınız tuşlara uygun bir şekilde yerleşir ve tuşlar arasında akıcı bir şekilde hareket edebilirsiniz.

Logitech Unifying Teknolojisiyle Güçlü ve Güvenilir Bağlantı

K750 Logitech?in gelişmiş 2.4 GHz kablosuz bağlantısı sayesinde neredeyse hiçbir gecikme ya da kesilme olmadan 10 metrelik çekim mesafesi sunuyor. Bu teknoloji aynı zamanda en üst düzeyde güvenlik imkânı sunan sistemlerden biri olan 128-bit AES klavye şifreleme özelliğiyle bilginizin korunmasını sağlıyor.

Logitech Unifying alıcıyı, küçük boyutu sayesinde hareket halindeyken bile çıkarmanıza gerek kalmaz. Ayrıca birden fazla USB receiver kullanmanıza gerek kalmadan laptop?ınıza altıya kadar Unifying uyumlu mouse ve klavye ekleyebilirsiniz.

Logitech Wireless Solar Keyboard K750?nin Satış Fiyatı: 99 $ + KDV

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