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Lucid Hydra teknolojisi çift grafik işlemcili ekran kartlarında kullanılabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Lucid Hydra teknolojisi çift grafik işlemcili ekran kartlarında kullanılabilir
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Finansörleri arasında Intel'in de yer aldığı yarıiletken şirketi Lucid, Hydra yongasını Ekim ayı sonuna doğru kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Daha önceki haberlimizde detaylıca anlattığımız Hydra teknolojisine sahip ilk ürün MSI'ın Big Bang kod adını taşıyan P55 çipsetli yeni anakartı olacak. Üretici bağımsız olarak farklı ekran kartlarının ya da aynı üreticinin farklı modellerini bir arada çalıştırabilen SoC yani yongada sistem formundaki Hydra yongası PCIe hatları ve işlemci arasındaki trafiği düzenleyerek çoklu-gpu kullanımında yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.

Ağırlıklı olarak anakartlarda kullanılması beklenen Lucid Hydra yongası gelen bilgilere göre ekran kartlarında da yer alabilir. Bu konuda şu an için başlamış herhangi bir problem olmasa da özellikle çift grafik işlemcili ekran kartlarının Hydra yongası ile daha yüksek performans sergileyebileceğ izira GPU'lar arası haberleşmenin yeni teknoloji ile çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Bilindiği üzere AMD-ATi çift grafik işlemcili modellerinde GPU'lar arası haberleşme için PLX köprü yongasına, Nvidia ise çift PCB'li tasarımında SLI merkezli bir tasarım kullanıyor.

Ölçeklenebilirlik konusunda rakipsiz olacağı örneği kullanılacak her GPU için %100 varan performans (en iyi senaryo dahilinde) alınmasına olanak tanıyacağı iddia edilen Hydra teknolojisine ekran kartı üreticilerinin nasıl tepki vereceği ise henüz belirsiz. Çünkü vaat edilenlerin gerçekleşmesi halinde AMD-ATi ve Nvidia'nın milyondolarca dolarlık yatırımla bugünlere getirdikleri Crossfire X ve SLI teknolojilerinin bir anda geri plana düşmesi söz konusu olabilir. Kimi kaynaklarsa son kullanıcı modellerinde olmasa bile Hydra teknolojisinin profesyoneller grafik kartlarında kullanılabileceğini belirtiyor.


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KANUNI61 10 yıl
Lucid Hydra teknolojisi
her GPU için %100 varan performans
daha öncede duymuştum aylar oldu fakat ortada 1 tane test yok
AMD-ATi ve Nvidia'nın milyondolarca dolarlık yatırımla bugünlere getirdikleri Crossfire X ve SLI teknolojilerinin bir anda geri plana düşmesi söz konusu olabilir
MADDE 4. – Anayasanın 1. maddesindeki kartın çalışma şekli 2. maddesindeki kartın niteliği
3. madde Ati ve Nvidia milletiyle bölünmez bir bütündür 4. madde 1,2,3 maddeleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez
sonunakadar katılıyorum
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iscanthere 10 yıl
5870de bumu var acaba?
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Kestane Korkusu 10 yıl
Ati ve Nvidiayı hydra ile bağlarsanız driverlarında nvidia atiyi disable etmek için yazılım geliştirebilir dikkatli olun
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yenerbalcı 10 yıl
Lucid Hydra teknolojisi


her GPU için %100 varan performans


daha öncede duymuştum aylar oldu fakat ortada 1 tane test yok


AMD-ATi ve Nvidia'nın milyondolarca dolarlık yatırımla bugünlere getirdikleri Crossfire X ve SLI teknolojilerinin bir anda geri plana düşmesi söz konusu olabilir

MADDE 4. – Anayasanın 1. maddesindeki kartın çalışma şekli 2. maddesindeki kartın niteliği
3. madde Ati ve Nvidia milletiyle bölünmez bir bütündür 4. madde 1,2,3 maddeleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez


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yekoo 10 yıl
@xenoman58
o nasıl bir öngörüdür :) ama harbi fantezinin doruğuna çıkmış özellikle 5890*2 :)
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XenonMan58 10 yıl

yekoo

@xenoman58

o nasıl bir öngörüdür :) ama harbi fantezinin doruğuna çıkmış özellikle 5890*2 :)


kafanı yorma daha ne 5890x3 ler x 4 ler görrüüz daha biz...
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XenonMan58 10 yıl
bu işin sonu yok HD5890X2 veya GTX395 alırsın desinki en iyisini aldım dersin 2 gün sonra işte böyle şeyler çıkar hevesin kursağında kalır of of of...
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DISTURBED 10 yıl
güzel bir teknoloji, keşke ati de nvidia da kabullense, herkes istediği 2 kartı tek anakartta kullanabilse
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