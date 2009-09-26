Lucid Hydra teknolojisi çift grafik işlemcili ekran kartlarında kullanılabilir

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Finansörleri arasında Intel'in de yer aldığı yarıiletken şirketi Lucid, Hydra yongasını Ekim ayı sonuna doğru kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Daha önceki haberlimizde detaylıca anlattığımız Hydra teknolojisine sahip ilk ürün MSI'ın Big Bang kod adını taşıyan P55 çipsetli yeni anakartı olacak. Üretici bağımsız olarak farklı ekran kartlarının ya da aynı üreticinin farklı modellerini bir arada çalıştırabilen SoC yani yongada sistem formundaki Hydra yongası PCIe hatları ve işlemci arasındaki trafiği düzenleyerek çoklu-gpu kullanımında yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.

Ağırlıklı olarak anakartlarda kullanılması beklenen Lucid Hydra yongası gelen bilgilere göre ekran kartlarında da yer alabilir. Bu konuda şu an için başlamış herhangi bir problem olmasa da özellikle çift grafik işlemcili ekran kartlarının Hydra yongası ile daha yüksek performans sergileyebileceğ izira GPU'lar arası haberleşmenin yeni teknoloji ile çok daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Bilindiği üzere AMD-ATi çift grafik işlemcili modellerinde GPU'lar arası haberleşme için PLX köprü yongasına, Nvidia ise çift PCB'li tasarımında SLI merkezli bir tasarım kullanıyor.

Ölçeklenebilirlik konusunda rakipsiz olacağı örneği kullanılacak her GPU için %100 varan performans (en iyi senaryo dahilinde) alınmasına olanak tanıyacağı iddia edilen Hydra teknolojisine ekran kartı üreticilerinin nasıl tepki vereceği ise henüz belirsiz. Çünkü vaat edilenlerin gerçekleşmesi halinde AMD-ATi ve Nvidia'nın milyondolarca dolarlık yatırımla bugünlere getirdikleri Crossfire X ve SLI teknolojilerinin bir anda geri plana düşmesi söz konusu olabilir. Kimi kaynaklarsa son kullanıcı modellerinde olmasa bile Hydra teknolojisinin profesyoneller grafik kartlarında kullanılabileceğini belirtiyor.