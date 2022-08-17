Medya/Site/Mail sunuculu, Torrent'li sorunsuz NAS “Synology DS220+ incelemesi”

Bu videoda Synology DS220+ NAS çözümünü inceledik. Seri ve sorunsuz çalışan DSM işletim sistemi, Cloud yedekleme ve medya, site, mail, sunucu uygulamaları, Torrent desteği, tüm detaylarıyla inceledik.
Bu videoda Synology DS220+ NAS çözümünü inceledik. Seri ve sorunsuz çalışan DSM işletim sistemi, Cloud yedekleme ve medya, site, mail, sunucu uygulamaları, Torrent desteği, tüm detaylarıyla inceledik.
Detaylar için resmi sitesindeki makalelere de bakabilirsiniz;
https://sy.to/synologyfotoğraflar
https://sy.to/activebackforbusiness