Medya/Site/Mail sunuculu, Torrent'li sorunsuz NAS “Synology DS220+ incelemesi”

Bu videoda Synology DS220+ NAS çözümünü inceledik. Seri ve sorunsuz çalışan DSM işletim sistemi, Cloud yedekleme ve medya, site, mail, sunucu uygulamaları, Torrent desteği, tüm detaylarıyla inceledik.

Bu videoda Synology DS220+ NAS çözümünü inceledik. Seri ve sorunsuz çalışan DSM işletim sistemi, Cloud yedekleme ve medya, site, mail, sunucu uygulamaları, Torrent desteği, tüm detaylarıyla inceledik.

Detaylar için resmi sitesindeki makalelere de bakabilirsiniz;

https://sy.to/synologyfotoğraflar

https://sy.to/activebackforbusiness

https://sy.to/diskstation220plus