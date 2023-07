2si1'in bu bölümünde Magsafe'in batarya üzerindeki etkisinden, iPhone 15 ailesindeki yeni batarya sisteminden bahsediyor, GTA 6 Hacker'ı, suyu çıkarılan Last of Us ve dahasından bahsediyoruz.

