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    Film, dizi ve oyun indirmek için en iyi torrent siteleri (2023)

    Torrent dizi, film ve oyun indirme sitesi arayanlar buraya! İşte RARBG, Pirate Bay, uTorrent gibi yabancı ve Türk en iyi torrent siteleri ile programları:       
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    Çalışan torrent sitesi bulmak hem zor hem de tehlikeli olabiliyor. En iyi torrent siteleri bile bazen telif hakkı ihlali nedeniyle kapatılıyor. Ayrıca Google üzerinden torrentler indirmek için site ararken tehlikeli linkler ve rahatsız edici reklamlarla karşılaşmanız olası. Peki; oyun, dizi ve film torrentler nereden indirilir? 2023 için en iyi ücretsiz torrent siteleri burada.

    En iyi torrent siteleri ⬇️

    en iyi torrentler 2023 Tam Boyutta Gör
    Güvenli ve güvenilir içerikler sunan en iyi torrent sitelerini bu listede bulabilirsiniz. İşte film, TV dizileri ve oyunları free download etmek için Dünyanın en popüler torrentler siteleri:
    • The Pirate Bay
    • 1337x
    • RARBG
    • YTS
    • Kickass Torrents
    • TorLock
    • Torrentz2
    • LimeTorrents
    • TorrentDownloads
    • FitGirl Repacks
    • Skidrow & Reloaded
    • IGGGAMES
    • EZTV

    1️⃣ The Pirate Bay

    The Pirate Bay torrent indirme sitesi Tam Boyutta Gör
    Torrentler hakkında en ufak bilgisi olan herkes The Pirate Bay’i duymuştur. Kapsamlı torrent veritabanı sayesinde P2P dosya paylaşım sitelerinin kralı demek yanlış olmaz.

    Pirate Bay, 2013 yılında premium içerikleri ücretsiz olarak sunan nihai bir platform olarak başladı. Filmler, oyun torrentleri, müzik, dizi, ücretsiz program dahil olmak üzere farklı kategorilerden milyonlarca torrent içeriyor. İlk kez torrent indirecek birinin çabuk alışabileceği arayüze sahip ve istediğiniz içeriğe basit bir aramayla erişebiliyorsunuz, kategoriler arasında kaybolmuyorsunuz. Ayrıca geniş veritabanı birden fazla link sağladığından istediğiniz içeriği bulamamanız çok zor. Magnet linkler dahil çalışan bağlantıları kolayca bulabilir ve istediğiniz dosyayı daha kolay elde edebilirsiniz. Pirate Bay’e VPN ile erişebilirsiniz.

    2️⃣ RARBG

    RARBG torrent sitesi Tam Boyutta Gör
    RARBG, aynı zamanda torrent izleyici gibi işlev gören torrent indirme siteleri arasında. En çok girilen torrent siteleri arasında olan RAR BG, farklı kategorilerden içerikler sunuyor ve istediğinizi indirmeniz için birden fazla link veriyor.

    İstediğiniz programı, film ve diziyi, veya başka bir içeriği hızlıca aratarak çok sayıda ilişkili bağlantıya ulaşabilirsiniz. RARBG de telif hakkı ihlali ve korsanlık nedeniyle Türkiye dahil birçok ülkede kapalı ve VPN ile erişilebiliyor.

    3️⃣ 1337x

    1337x popüler torrent sitesi Tam Boyutta Gör
    1337x, en popüler torrent siteleri arasında. Torrent sitesi, kesintisiz gezinme için açık dizinlere sahip şık bir arayüzle karşılıyor. Aynı zamanda farklı kategorileri içeren devasa bir torrent koleksiyonu içeriyor.

    Ücretli programların aktivasyon dosyaları, oyun ve filmleri indirmek için bu siteyi kullanabilirsiniz. Ayrıca torrent izleyiciyi kullanırken içerik sınırlamaları konusunda endişelenmenize gerek yok. Pirate Bay’de olduğu gibi aynı içerik için magnet linkler de dahil birden çok bağlantı sunuyor. Siteye çok sık torrent ekleniyor.

    4️⃣ YTS

    YTS torrent film indirme sitesi Tam Boyutta Gör
    YIFY, torrent film siteleri arasında en popüleri. Torrent film indirmek için özel bir site arıyorsanız, Pirate Bay’den sonra en çok ziyaret edilen torrentler siteleri arasında ikinci sırada olan YTS’ye göz atmalısınız.

    En yeni filmlerden en eski filmlere, klasiklere, bulması zor filmelere geniş bir içerik sunuyor. Film severler için en iyi torrent sitelerinden biri ve Netflix’e benzer arayüz ile karşılıyor.

    5️⃣ FitGirl Repacks

    FitGirl Repacks oyun torrentleri indirme Tam Boyutta Gör
    FitGirl Repacks, en iyi oyun torrentler siteleri arasında. Diğer torrent indirme sitelerinden farklı olarak oyun torrentleri moderatörler yüklüyor. Üyeler yükleme yapamıyor, yalnızca indirmelerine izin veriliyor.

    Oyun torrent indirme sitesinde çeşitli oyunlar var ve arayüz olabildiğince sade. Dilediğiniz oyuna hızlıca erişmeniz için arama çubuğu mevcut. En son torrentler üst kısımda bulunurken, ödüllü oyunlar için de ayrı bir liste sunuluyor. Sitede ilginç olarak zararlı reklamlar veya açılır pencereler çıkmıyor; torrentleri kesintisiz olarak indirebilirsiniz.

    6️⃣  IGGGAMES

    IGGGAMES torrent game download Tam Boyutta Gör
    IGG GAMES, başka bir oyun odaklı torrent sitesi. Codex, Reloaded, Skidrow, CPY, P2P’den en yeni oyunları torrent veya doğrudan linkler aracılığıyla sunuyor. Aksiyon, korku, strateji, hayatta kalma, anime ve diğer türde oyunları bulabileceğiniz nadir oyun torrentleri sitelerinden.

    Ana sayfada en son eklenen oyunlar sizi karşılıyor. Türlerine göre oyunları hızlıca listeleyebiliyorsunuz. VR oyunlar için ayrı bir bölüm mevcut. Game list sayfasından siteye şimdiye kadar eklenen tüm oyun torrentlerine erişebilirsiniz. Sitede rahatsız edici reklamlar, açılır pencereler var; reklam engelleme yazılımı kullanmanızda fayda var.

    7️⃣ Torrentz2

    Torrentz2 torrent sitesi Tam Boyutta Gör
    Torrentz, çeşitli büyük torrent sitelerinden bağımsız torrent arama motoru olarak 2003’te ortaya çıktı. Site, 2012’de muazzam popülerlik kazandı, 2016’da yasal sorunlar nedeniyle faaliyetini askıya aldı ancak aynı yıl farklı alan adıyla (Torrentz2) tekrar faaliyete açıldı.

    Torrentz2, en popüler torrent sitelerindeki dosyaları indeksleyen bir arama motoru. Platformda oyunlardan film ve TV dizilerine kadar birçok içerik mevcut; farklı P2P siteleri arasında gezinmekle zaman kaybetmeyin. Reklamlara boğmayan güzel bir arayüze de sahip. Unutmadan, öğrenciler ve kitap severler için harika bir e-book (e-kitap) indirme sitesi.

    8️⃣ Skidrow & Reloaded

    Skidrow & Reloaded torrentler Tam Boyutta Gör
    Skidrow ve Reloaded, özellikle oyun torrentleri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden. En son çıkan oyunları kıran grup oldukça popüler. Grubun aynı isim de blog tarzı siteleri de bulunuyor. Oyun torrent indirme sitesi, inanılmaz bir arşive sahip ve games list bölümünden tüm oyunları listeliyor.

    Torrentten indirilen oyunlarda bazen sorunlar çıkabiliyor veya dosya büyük olabiliyor. Repack bölümünden aynı oyunun birkaç sürümüne ulaşabilirsiniz. Oyun güncellemeleri için de ayrı bir bölüm mevcut.

    9️⃣ Kickass Torrents

    Kickass Torrents movie download Tam Boyutta Gör
    Kickass, en eski torrent sitelerinden. 2008’de açılan site, en popüler torrent platformuydu ve hatta Pirate Bay’den bile daha büyüktü. 2016 yılına kadar farklı alan adları üzerinden sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etti ancak bir süre kapalı kaldı. Kickass Torrents’in arkasındaki ekip, 2016’nın ortalarında siteyi tekrar canlandırdı ve site, bir kez daha farklı içerik kategorilerinden milyonlarca P2P dosya sunmaya başladı. Sitede alternatif linkleri indirirken biraz dikkatli olmanızda fayda var.

    🔟 LimeTorrents

    LimeTorrents dizi indirme sitesi Tam Boyutta Gör
    LimeTorrents, en büyük torrent veritabanına sahip sitelerden biri. Birçok doğrulanmış torrent barındırıyor. 2009’dan bu yana hizmet veren site, yüksek torrent indirme hızları ve doğrulanmış medya ile çoğu kullanıcının ihtiyacını karşılıyor.

    Sitede aradığınız torrent dosyasını bulmanız zor değil çünkü içerik kategorilerine doğrudan bağlantılar içeren gezinmesi kolay arayüze sahip. Her torrent dosyayı için yükleme tarihi, dosya boyutu, güvenilirliği ve diğer gerekli bilgileri açıkça gösteriyor. Bu nedenle hangi dosyayı indireceğinizi kolayca seçebiliyorunsuz.

    Türk torrent siteleri 🔽

    türkçe torrent siteleri Tam Boyutta Gör
    Yerli torrentler siteleri hangileri? İşte Türkçe içerikleri bulmanın daha kolay olduğu en iyi Türk torrent siteleri:
    • TOrrent-tuRK
    • TurkTorrent 
    • Türk Seed
    • Torrentoyunindir
    • Full Torrent Oyun İndir 
    • Torrent Oyun indir

    En iyi 6 torrent programı 🖥️

    torrent programları Tam Boyutta Gör
    Windows PC ve Mac için en iyi torrent programları ile torrentleri daha kolay indirebilirsiniz. Torrent downloader, daha yüksek indirme hızları ve daha kısa indirme sürelerini mümkün kılar.

    Bunun nedeni, torrent istemcisinin birde fazla kaynaktan dosyanın parçalarını alması, aynı zamanda da bu farklı parçaları indirmesi ve dosyayı hazır hale getirmek için bir yapboz gibi bir araya getirmesi. Peki, torrent indirmek için en iyi programlar hangileri? Hangi torrent programını kullanmalıyım diyenler ve torrent program önerisi isteyenler için 2023’ün en iyi bedava torrent programları:

    1. qBittorrent
    2. BitTorrent
    3. uTorrent / uTorrent Web
    4. Deluge
    5. Transmission
    6. WebTorrent

    Torrentten indirme nasıl yapılır 💡

    torrent indirme nasıl yapılır Tam Boyutta Gör
    Torrent indirme adımlarına geçmeden önce birkaç uyarıda bulunalım. Seeder ve peer sayısı ne kadar yüksekse torrent o kadar hızlı iner. Az sayıda seeder varsa torrent dosyasını indirmeniz uzun sürecektir. Torrent dosyaları genelde büyük boyutlu olduğundan indirdikten sonra sürprizle karşılaşmamak için yorumları okumayı unutmayın. Şimdi, torrent dosyası nasıl indirilir? adım adım görelim:
    1. Torrent programını açın.
    2. + simgesine tıklayın.
    3. İndirdiğiniz torrent dosyasını seçin.
    4. Torrent indirme otomatik başlayacaktır.

    Güncel Torrent Tracker listesi 🚀

    • udp://public.popcorn-tracker.org:6969/announce
    • http://104.28.1.30:8080/announce
    • http://104.28.16.69/announce
    • http://107.150.14.110:6969/announce
    • http://109.121.134.121:1337/announce
    • http://114.55.113.60:6969/announce
    • http://125.227.35.196:6969/announce
    • http://128.199.70.66:5944/announce
    • http://157.7.202.64:8080/announce
    • http://158.69.146.212:7777/announce
    • http://173.254.204.71:1096/announce

    Torrent tracker nedir? öncelikle bundan bahsedelim. Torrent izleyici, BitTorrent protokolü kullanarak dosyayı aktarmak için iki eş (peer) arasında iletişim kuran bir sunucudur.

    Pirates Bay, Kickass Torrent gibi herhangi bir torrent sitesinden bir .torrent dosyası indirdikten ve torrent programına ekledikten sonra PC’nin eş olarak adlandırıldığı diğer PC’lerde indirilen dosyayı ister. Bir eşten indirilen dosyanın bir kısmı indirmeniz için size gönderilir. Tracker, leech, seed, peer ve torrentteki dosyalar ve indirme sayısı gibi torrentin eksiksiz bir kaydını tutar. Daha fazla torrent izleyici eklediğimizde torrent istemcisi, eşlerle daha fazla ek bağlantı güncelleyerek indirme hızını artırmak için bu torrent izleyiciyle iletişim kurar. Yani, torrent indirme hızını artırmak için uTorrent gibi torrent programlarında ek genel veya özel torrent tracker eklenir.

    Torrent nedir ❓

    torrent ne demek Tam Boyutta Gör
    Torrent, dosyaları internet üzerinden dağıtmanın yollarından biridir. Torrentler, eşler arası (P2P) dosya paylaşımını kolaylaştırmak için BitTorrent protokolü üzerinden çalışır.

    Torrent tabanlı dosya paylaşımının bilindik dosya paylaşımına göre birçok avantajı vardır. Dosyaları aynı anda birçok kişiye göndermek için pahalı sunucu ekipmanı gerekmez ve düşük bant genişliğine sahip (yavaş) ağlar da büyük veri kümelerini kolayca indirebilir. Torrent dosyaları .torrent uzantılıdır. Bir torrent dosyanın içinde belirli verilerin diğer kişilerle nasıl paylaşılacağına ilişkin yönergeler bulunur.

    Torrentler, eşler arası bir ağa dayanır. Bu, ne olursa olsun torrent verilerine aynı anda birden fazla sunucudan erişilebileceği anlamına gelir. Torrenti indiren herkes dosyayı diğer sunuculardan parça parça alır.

    Sık kullanılan torrent terimleri 📚

    seed peer nedir anlamları Tam Boyutta Gör
    Seed ne demek? Peer nedir? İşte yaygın olarak kullanılan torrent terimleri ve anlamları:
    • Seed: Türkçe’de tam karşılığı tohum olup paylaşmak anlamına gelir. Torrentin seed sayısı tam dosyayı paylaşan kişi sayısıdır. Sıfır seed, kimsenin tüm dosyayı indiremediği anlamına gelir.
    • Peer: Türkçe’de karşılığı eş. Peer, dosyayı seederdan indiren ancak henüz tam dosyaya sahip olmayan kişidir.
    • Leech: Türkçe anlamı sülük. Leecher, yüklediklerinden fazlasını indirir. Leecher, tam dosya indirildikten sonra yerine bir şey yüklemeyebilir.
    • Swarm: Türkçe karşılığı sürü. Swarm, aynı torrenti indiren ve paylaşan bir grup insandır.
    • Tracker: Türkçe’de izleyici anlamındadır. Tracker, tüm bağlı kullanıcıları izleyen ve birbirlerini bulmalarına yardımcı olan sunucudur.
    • Client: Türkçe’de tam karşılığı istemci. Client, dosyaların nasıl indirildiğini veya yüklendiğini anlamanız için bir torrent dosyası veya magnet link tarafından kullanılan program veya web servisidir.

    Torrent güvenli mi ✅

    Torrent indirmek güvenli mi? Torrentleri dosyalarını indirmek tehlikeli değildir. Ancak, internetten indirdiğiniz her dosya gibi, torrent yerine virüs veya kötü amaçlı yazılım indirme olasılığınız her zaman vardır. Bu nedenle, torrentleri yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan indirdiğinizden emin olun. Çoğu torrenti indirmek nispeten güvenli olsa da antivirüs programınızın açık olmasında fayda var.

    Torrent kullanmak yasak mı 🧐

    Daha önce de belirttiğimiz gibi torrent, dosya paylaşma eylemidir ve hiçbir ülkede yasa dışı değildir. Büyük dosya parçalarını paylaşmak veya hakları sizde olan bir içeriği paylaşmak gibi meşru torrent kullanımları vardır. Torrent, yalnızca telif hakkıyla korunan içeriği yüklediğinizde veya indirdiğinizde yasa dışı hale gelir. Teknik olarak, telif hakkıyla korunan herhangi bir içeriği indirir veya paylaşırsanız, internet servis sağlayıcınızdan uyarı alabilir ve hatta kanun uygulayıcılar tarafından yakalanabilirsiniz.

    TV dizileri, e kitaplar, film, oyun ve müzik torrentleri indirmek için kullanabileceğiniz, ücretsiz en iyi top torrent web siteleri listeledik. Ayrıca yeni torrent indirmeye başlayacaklar için torrent nedir ve sıklıkla kullanılan torrent terimleri anlamlarına değindik. Sıkça merak edilen torrentten indirmek güvenilir midir ve yasal mıdır? sorusunu da yanıtladık.

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    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 9 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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