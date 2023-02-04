Microsoft, Google'dan hızlı davrandı: İşte ChatGPT entegrasyonuna sahip yeni Bing

Tam Boyutta Gör Microsoft'un yapay zeka tabanlı ChatGPT sohbet robotunu Bing arama motoruna entegre edeceği zaten biliniyordu. Bazı Bing kullanıcıları arama motorunun yeni arayüzünü görme şansını yakaladı. Bu sayede geleceğe damga vurması beklenen yeni arama deneyiminin neler sunacağı belli oldu.

Microsoft, Google'ı endişelendiren ChatGPT'yi Bing'e getiriyor 1 ay önce eklendi

Yeni Bing olarak adlandırılan sistem sizden en fazla 1.000 karaktere kadar bir soru girmenizi istiyor. Daha sonrasında algoritma birkaç arama sorgusu çalıştıracak, sonuçları derleyecek ve kısa özet şeklinde bir cevap üretecektir. Ayrıca bu bilgileri hangi kaynaklardan aldığını da belirtecek.

Tam Boyutta Gör Algoritmayı sadece bilgi aramak için değil aynı zamanda daha kreatif görevler için de kullanmak mümkün. Örneğin sizin için kafiyeli bir şiir veya kısa bir hikaye yazmasını isteyebilirsiniz. Sinir ağı aynı zamanda gerçek bir muhatap gibi davranarak sohbeti sürdürme özelliğine sahp. Bing'e en sevdiği filmi sorduğunuzda size yanıt vermekle kalmayıp takip sorusu da yöneltebiliyor.

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Arama motoru evrim geçiriyor

Klasik Bing arama sonuçları sayfası ortadan kalkmadı. Dilediğiniz zaman araç çubuğundan arama ve sohbet arasında geçiş yapabileceksiniz. Microsoft şu anda yeni Bing'i erişime kapatmış durumda. Muhtemelen şirket mühendisleri yanlışlıkla arayüzün test sürümünü halka açık olarak yayınladı.

Özellik kullanıma sunulduğunda bing.com/new adresindeki bekleme listesine katılabileceksiniz. Başvurunuz kabul edildiğinde bir e-posta bildirimi alacaksınız. Bing'in sohbet robotu entegrasyonu ChatGPT'nin daha hızlı bir versiyonu olan OpenAI GPT-4 tarafından desteklenecek.

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