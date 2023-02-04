Microsoft, Google'dan hızlı davrandı: İşte ChatGPT entegrasyonuna sahip yeni Bing

Yeni Bing olarak adlandırılan sistem sizden en fazla 1.000 karaktere kadar bir soru girmenizi istiyor. Daha sonrasında algoritma birkaç arama sorgusu çalıştıracak, sonuçları derleyecek ve kısa özet şeklinde bir cevap üretecektir. Ayrıca bu bilgileri hangi kaynaklardan aldığını da belirtecek.
Arama motoru evrim geçiriyor
Klasik Bing arama sonuçları sayfası ortadan kalkmadı. Dilediğiniz zaman araç çubuğundan arama ve sohbet arasında geçiş yapabileceksiniz. Microsoft şu anda yeni Bing'i erişime kapatmış durumda. Muhtemelen şirket mühendisleri yanlışlıkla arayüzün test sürümünü halka açık olarak yayınladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?