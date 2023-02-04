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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Google'dan hızlı davrandı: İşte ChatGPT entegrasyonuna sahip yeni Bing

    Microsoft yerleşik sohbet botu içeren yeni Bing'i ortaya çıkardı. Yazılım devi "arama motorunun evrimi" olarak gördüğü arama sayfasını çok kısa bir süre bazı kullanıcılar için erişime açtı.
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    Microsoft, Google'dan hızlı davrandı: İşte ChatGPT'li Bing Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un yapay zeka tabanlı ChatGPT sohbet robotunu Bing arama motoruna entegre edeceği zaten biliniyordu. Bazı Bing kullanıcıları arama motorunun yeni arayüzünü görme şansını yakaladı. Bu sayede geleceğe damga vurması beklenen yeni arama deneyiminin neler sunacağı belli oldu.

    Yeni Bing olarak adlandırılan sistem sizden en fazla 1.000 karaktere kadar bir soru girmenizi istiyor. Daha sonrasında algoritma birkaç arama sorgusu çalıştıracak, sonuçları derleyecek ve kısa özet şeklinde bir cevap üretecektir. Ayrıca bu bilgileri hangi kaynaklardan aldığını da belirtecek.

    Microsoft, Google'dan hızlı davrandı: İşte ChatGPT'li Bing Tam Boyutta Gör
    Algoritmayı sadece bilgi aramak için değil aynı zamanda daha kreatif görevler için de kullanmak mümkün. Örneğin sizin için kafiyeli bir şiir veya kısa bir hikaye yazmasını isteyebilirsiniz. Sinir ağı aynı zamanda gerçek bir muhatap gibi davranarak sohbeti sürdürme özelliğine sahp. Bing'e en sevdiği filmi sorduğunuzda size yanıt vermekle kalmayıp takip sorusu da yöneltebiliyor.

    Microsoft, Google'dan hızlı davrandı: İşte ChatGPT'li Bing Tam Boyutta Gör

    Arama motoru evrim geçiriyor

    Klasik Bing arama sonuçları sayfası ortadan kalkmadı. Dilediğiniz zaman araç çubuğundan arama ve sohbet arasında geçiş yapabileceksiniz. Microsoft şu anda yeni Bing'i erişime kapatmış durumda. Muhtemelen şirket mühendisleri yanlışlıkla arayüzün test sürümünü halka açık olarak yayınladı.

    Özellik kullanıma sunulduğunda bing.com/new adresindeki bekleme listesine katılabileceksiniz. Başvurunuz kabul edildiğinde bir e-posta bildirimi alacaksınız. Bing'in sohbet robotu entegrasyonu ChatGPT'nin daha hızlı bir versiyonu olan OpenAI GPT-4 tarafından desteklenecek.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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