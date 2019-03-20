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Google depolama alanında nasıl yer açabilirim?

Google’ın Gmail, Drive ve Fotoğraflar servisleri için kullandığımız ortak alan sıklıkla azalabiliyor. Bu yazımızda Google depolama alanınızda yer açmak için ipuçlarını sizlerle paylaşıyoruz.
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Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google depolama alanında nasıl yer açabilirim?
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Google birçok hizmetiyle günlük hayatımızın parçası konumunda. Bunlardan bazıları Gmail, Drive ve Fotoğraflar. Firma tüm bu araçları için ortak bir depolama alanı sunuyor. 15 GB’lık ortak depolama alanının günümüz için oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Bu depolama alanında yer açmak için bazı ipuçlarını derledik.

Depolama alanınızı kontrol edin

Google her kullanıcı için 15 GB alan ayırıyor. Ancak bu alanı Google tarafından verilen ödüllerle yükseltebiliyorsunuz. Öncelikle bu bağlantı üzerinden Google depolama alanınızı kontrol edin. Örneğin geçtiğimiz sene Google hesabının güvenlik kontrollerini yapanlara 2 GB ek alan verilmişti. Bu etkinlik ara ara tekrarlanabiliyor. Ayrıca Yerel Rehberler programıyla Haritalar servisine yaptığınız katkılar sonucunda da ek depolama alanı kazanabiliyorsunuz.

Drive’daki gereksiz dosyaları temizleyin

Bu bağlantıya tıklayarak Google Drive klasörü içerisinde bulunan dosyaları büyükten küçüğe sıralayabiliyorsunuz. Özellikle büyük boyutlu dosyaları inceleyerek gereksizleri temizlemeniz Google depolama alanınızı artırmak için oldukça önemli.

Google depolama alanında nasıl yer açabilirim?
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Aynı bağlantının sağ üst tarafında bulunan çark simgesine basarak ayarlar kısmına girin. Sol tarafta uygulamaları yönet seçeneğini göreceksiniz. Burada ise özellikle Android telefonunuzda kullandığınız uygulamaların bıraktıkları verileri bulabilirsiniz. Genellikle buradaki uygulama verileri oldukça az olsalar da bazı durumlarda yüksek veriler barındıran uygulamalara rastlamanız olası. Son olarak bu bağlantı üzerinden Drive çöp kutunuzu da kontrol ederek temizleyebilirsiniz.

Fotoğraflar hizmetinin ayarlarını güncelleyin

Google Fotoğraflar genellikle en çok yer kaplayan hizmetlerden biri oluyor. Ancak Google burada oldukça önemli bir seçenek sunuyor. “Yüksek kalite” depolamayı seçtiğinizde sınırsız fotoğraf depolayabiliyorsunuz. Fotoğraf ve videolarınızın kalitesi bir miktar düşüyor ama farkın birçok kullanıcı için belli bile olmadığını söyleyebiliriz. Yüksek kalite yerine fotoğraflarınızın orijinal boyutlarıyla kalmasını seçerseniz bu da Google Depolama alanınızın azalmasına sebep olacaktır. Tercihinizi değiştirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Google depolama alanında nasıl yer açabilirim?

Maillerinizi temizleyin

Gmail’e giriş yaptıktan sonra arama kutusuna “has:attachment larger:10M” yazın. Böylece mailleriniz içerisinde 10 MB ve üstündeki dosyalar sıralanacaktır. Bunların arasında gereksizleri bularak kaldırabilirsiniz. Ek olarak spam ve çöp kutusu klasörleri de temizlemeniz oldukça önemli. 

Ayrıca Bkz. "5 maddede Google'ın yeni oyun servisi Stadia"
Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra Google depolama alanınızı kullanan neredeyse tüm araçları gözden geçirmiş oluyorsunuz. Kayda değer miktarda depolama alanı açmanız da olası. Google'ın ücretsiz depolama alanı artırma etkinliklerini ise DonanımHaber'i takipte kalarak öğrenebilirsiniz.  

https://support.google.com/mail/answer/6374270?hl=tr Yorum Yaz
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The.Mafia 2 ay
Kim kullanıyor ki gerekte yok
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Türbülans Havayolları A.Ş 2 ay The.Mafia
Resimlerini videolarini ve daha bir cok seyi fiziksel depolama da tutmak istemeyenler icin cok iyi bir secenektir.. Benim tam 25 yillik muzik, video, resim belge olsun saglam arsivim vardi. 2009 da hepsini pc ortamina aktarmistim, tabi o zamanlar google drive ve one drive pek yaygin degil hatta yok diyebilirim. 2011 bir trafik kazasinda laptop paramparca oldu, onlarin yedeginin oldugu tasinabilir hard disk de zarar gordu. Benim dolayisiylar arsiv bir anda gitti. Cok uzun ugraslar sonucu arsivi geri toplayabildim, suan hepsi google drive ve one drive de yuklu. Birde telefonda hafiza kart girisi yoksa google fotograflar mukemmel bir secenek en azinda telefonun bozulsa yada format atmak zorunda kalsan resimlerim silindi filan diye canin sikilmaz
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Türbülans Havayolları A.Ş 2 ay
Ayda 11 liraya 200 cigolayt almisim kafam rahat
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alemburda34 2 ay
valla beyler şimdi uyarıyı bulamadım ama Google sayfalarının birinde görmüştüm Türkiye fiyatlarının Nisanda yükseleceğini.
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Like a Sir 2 ay
ya da ayda 6? verip 100 gb alan alın
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