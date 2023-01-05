Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Google kullanıcılarını çekmek için ChatGPT'yi Bing'e entegre ediyor

    Microsoft, Google'ın büyük bir tehdit olarak gördüğü ChatGPT sohbet robotunu Bing arama hizmetine entegre etmeye hazırlanıyor. Şirket bu hamlesiyle Google kullanıcılarını kendine çekme niyetinde.
    3
    Microsoft, Google'ı endişelendiren ChatGPT'yi Bing'e getiriyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT adlı yapay zeka tabanlı sohbet robotunu Bing arama hizmetine entegre etmeye hazırlanıyor. Bloomberg'in ulaştığı bir kaynağa göre Microsoft bu sayede kullanıcıların sorgularına daha anlaşılır, diyaloğa dayalı ve içeriğe uygun yanıtlar vermeyi umuyor.

    Yazılım devi bu hamlesiyle Google kullanıcılarını kendi arama motoruna çekme niyetinde. Şirket söz konusu özelliği önümüzdeki birkaç ay içinde sunmayı planlıyor ancak şu anda ChatGPT yanıtlarının doğruluğunu ve arama hizmetine ne kadar hızlı entegre edilebileceğini değerlendiriyor.

    Microsoft, Google'ı endişelendiren ChatGPT'yi Bing'e getiriyor Tam Boyutta Gör

    Google aramaya alternatif olabileceği konuşuluyor

    Bildiğinüz üzere Bing birçok açıdan arama sektörünün lideri Google'ın motoruyla boy ölçüşebilecek seviyede değil. Ancak şirketin ChatGPT tabanlı teknolojileri aylardır test ettiği bildiriliyor. Microsoft'un 1 milyar dolarlık yatırım desteğini arkasına alan OpenAI, Kasım ayında kullanıcıların denemesi için ChatGPT'yi halka açmıştı.

    Sohbet robotu milyonlarca kullanıcı üzerinde oldukça olumlu bir etki bıraktı. Hatta öyle ki ChatGPT'nin Google arama hizmetine etkili bir alternatif haline gelebileceği konuşulmaya başlandı. Konunun yoğun bir şekilde gündemi meşgul etmesi Google'ın ChatGPT'yi bir tehdit olarak görmesine yol açtı. Kırmızı alarm veren şirket benzer teknolojiler üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız