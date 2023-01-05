Microsoft, Google kullanıcılarını çekmek için ChatGPT'yi Bing'e entegre ediyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT adlı yapay zeka tabanlı sohbet robotunu Bing arama hizmetine entegre etmeye hazırlanıyor. Bloomberg'in ulaştığı bir kaynağa göre Microsoft bu sayede kullanıcıların sorgularına daha anlaşılır, diyaloğa dayalı ve içeriğe uygun yanıtlar vermeyi umuyor.

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Yazılım devi bu hamlesiyle Google kullanıcılarını kendi arama motoruna çekme niyetinde. Şirket söz konusu özelliği önümüzdeki birkaç ay içinde sunmayı planlıyor ancak şu anda ChatGPT yanıtlarının doğruluğunu ve arama hizmetine ne kadar hızlı entegre edilebileceğini değerlendiriyor.

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Google aramaya alternatif olabileceği konuşuluyor

Bildiğinüz üzere Bing birçok açıdan arama sektörünün lideri Google'ın motoruyla boy ölçüşebilecek seviyede değil. Ancak şirketin ChatGPT tabanlı teknolojileri aylardır test ettiği bildiriliyor. Microsoft'un 1 milyar dolarlık yatırım desteğini arkasına alan OpenAI, Kasım ayında kullanıcıların denemesi için ChatGPT'yi halka açmıştı.

Sohbet robotu milyonlarca kullanıcı üzerinde oldukça olumlu bir etki bıraktı. Hatta öyle ki ChatGPT'nin Google arama hizmetine etkili bir alternatif haline gelebileceği konuşulmaya başlandı. Konunun yoğun bir şekilde gündemi meşgul etmesi Google'ın ChatGPT'yi bir tehdit olarak görmesine yol açtı. Kırmızı alarm veren şirket benzer teknolojiler üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı.

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