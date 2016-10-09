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Türk mühendis havaalanlarındaki tüm Wi-Fi şifrelerini bu haritada topladı

Sık sık seyahat eden Anıl Polat isimli Türk mühendis, gittiği havaalanlarındaki tüm kablosuz internet şifrelerini tek bir harita üzerinde topladı. Üstelik tamamen ücretsiz ve sürekli olarak güncel.
2 yıl
9,5b
1
11
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Her ne kadar mobil internet kullanımı artık oldukça yaygın olsa da ücretsiz internet önerisi kuşkusuz hepimiz için daha cazip geliyor. Söz konusu yabancı bir ülke olunca devreye giren uluslararası dolaşım ücretleri ise özellikle mobil cihaz kullanıcılarını havaalanı gibi açık internet bağlantılarına yönlendiriyor.
Bilgisayar güvenliği üzerine çalışmalar yürüten ve ayrıca seyahat blogger’ı olan Türk mühendis Anıl Polat’ın Wi-Fi projesi ise tam da bu noktada yardıma koşuyor. Dünya çapındaki havaalanlarında yer alan kablosuz internet bağlantılarına ait şifreleri tek bir haritada toplayan Polat ayrıca hangi bölgede internetin daha hızlı olduğunu da belirtiyor.
Böylelikle internete bağlanmak için kafe ya da restoranda ödeme yaparak şifreyi öğrenme zorunluluğunu ortadan kaldıran harita, -çoğu havalimanında bağlantıların ücretsiz olduğu düşünüldüğünde- internetin ücretli olduğu havaalanlarında hayat kurtarıcı olabilir. Haritanın web sürümüne buradan, çevrimdışı kullanabileceğiniz iOS uygulamasına buradan (5,29 TL) ve Android (5,89 TL) uygulamasına ise buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. 

https://foxnomad.com/2016/04/26/map-wireless-passwords-airports-lounges-around-world-updated-regularly/ Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Gayet güzel bir iş olmuş bu vatandaşın eklediklerinin haricinde uygulama içerisinden direkt maps api üzerinden diğer kullanıcıların da ekleyebildiği ve diğer kullanıcıların eklediklerinin çalışır durumda olup olmadığını gösteren oylama sistemi yapılırsa çok daha hızlı gelişir. Malum şu durumda tek kişi ne kadar gezerse gezsin çok yetersiz kalıyor.
Gayet güzel bir iş olmuş bu vatandaşın eklediklerinin haricinde uygulama içerisinden direkt maps api üzerinden diğer kullanıcıların da ekleyebildiği ve diğer k...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
rusyaya hiç uğramamış neden acep
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interwap 2 yıl
Birazda memleketini gez. İStanbul Atatürk Havanimanından başka bir yer yok.
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Amd64x2 2 yıl
Bir insanın Honolulu da ne işi olabilir yaa.

Edit:Wiki den baktım neden ilk kez duyduğumu anladım. Güzel yermiş
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Piêr Dé Sans 2 yıl Amd64x2
Hawaii de. Hawaii ye giden bir adam tutup da nanakuli de tatil yapmıyor
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wickersan 2 yıl
takip
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kadirirdem 2 yıl
wifimap var zaten ama rekabet ve Türk birinin yapması güzel tabi ki.
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interwap 2 yıl
Birazda memleketini gez. İStanbul Atatürk Havanimanından başka bir yer yok.
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tuilde 2 yıl
Wifimap varken bu cop
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
rusyaya hiç uğramamış neden acep
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl
Adam gittiği yerlerin bilet parasını uygulamadan çıkaracak herhalde :-D
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IceRulez 2 yıl
adam tüm dünyayı gezmiş tek başına vay be.
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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Gayet güzel bir iş olmuş bu vatandaşın eklediklerinin haricinde uygulama içerisinden direkt maps api üzerinden diğer kullanıcıların da ekleyebildiği ve diğer kullanıcıların eklediklerinin çalışır durumda olup olmadığını gösteren oylama sistemi yapılırsa çok daha hızlı gelişir. Malum şu durumda tek kişi ne kadar gezerse gezsin çok yetersiz kalıyor.
1 Yanıt Yanıtla +12
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interwap 2 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Gayet güzel bir iş olmuş bu vatandaşın eklediklerinin haricinde uygulama içerisinden direkt maps api üzerinden diğer kullanıcıların da ekleyebildiği ve diğer kullanıcıların eklediklerinin çalışır durumda olup olmadığını gösteren oylama sistemi yapılırsa çok daha hızlı gelişir. Malum şu durumda tek kişi ne kadar gezerse gezsin çok yetersiz kalıyor.

Bakmıştım bir ara. Sanki vardı. En azından bulduğunuz şifreleri bize gönderin gibi bir şey vardı.
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