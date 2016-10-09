Türk mühendis havaalanlarındaki tüm Wi-Fi şifrelerini bu haritada topladı

Her ne kadar mobil internet kullanımı artık oldukça yaygın olsa da ücretsiz internet önerisi kuşkusuz hepimiz için daha cazip geliyor. Söz konusu yabancı bir ülke olunca devreye giren uluslararası dolaşım ücretleri ise özellikle mobil cihaz kullanıcılarını havaalanı gibi açık internet bağlantılarına yönlendiriyor.

Bilgisayar güvenliği üzerine çalışmalar yürüten ve ayrıca seyahat blogger’ı olan Türk mühendis Anıl Polat’ın Wi-Fi projesi ise tam da bu noktada yardıma koşuyor. Dünya çapındaki havaalanlarında yer alan kablosuz internet bağlantılarına ait şifreleri tek bir haritada toplayan Polat ayrıca hangi bölgede internetin daha hızlı olduğunu da belirtiyor.

Böylelikle internete bağlanmak için kafe ya da restoranda ödeme yaparak şifreyi öğrenme zorunluluğunu ortadan kaldıran harita, -çoğu havalimanında bağlantıların ücretsiz olduğu düşünüldüğünde- internetin ücretli olduğu havaalanlarında hayat kurtarıcı olabilir. Haritanın web sürümüne buradan , çevrimdışı kullanabileceğiniz iOS uygulamasına buradan (5,29 TL) ve Android (5,89 TL) uygulamasına ise buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://foxnomad.com/2016/04/26/map-wireless-passwords-airports-lounges-around-world-updated-regularly/