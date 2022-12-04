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    OpenAI'nın çığır açan chatbotu ChatGPT nedir, nasıl kullanılır?

    En iyi sohbet robotlarından "ChatGPT nasıl kullanılır?" çokça merak ediliyor. İşte OpenAI ChatGPT nedir ve chatbot ile konuşma nasıl yapılır sorularının cevapları:
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    Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, GPT-3.5 dil modelini temel alan sohbet robotu ChatGPT'i beta olarak kullanıma sundu. ChatGPT henüz test aşamasında olmasına rağmen kabiliyetleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta ChatGPT'nin Google'ın yerini alacağı dahi konuşuluyor. Peki ChatGPT'yi diğer chatbot'lardan ayıran özellikler neler?

    ChatGPT nedir 🧠

    OpenAI ChatGPT tanımı Tam Boyutta Gör
    ChatGPT insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5'e dayalı bir sohbet robotudur. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal cevaplar verebiliyor. Bu sebeple de Google'a alternatif olarak gösteriliyor.

    ChatGPT özellikleri 🔽

    • Soru-cevap
    • Matematik denklemleri çözme
    • Metin yazma (Temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu vb.)
    • Hata ayıklama ve düzeltme (Örneğin herhangi bir kod bloğundaki hataları tespit edip doğrusuyla düzeltme)
    • Diller arası çeviri
    • Metin özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri tespit etme
    • Sınıflandırma
    • Tavsiyelerde bulunma
    • Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklama (Örneğin bir kod bloğunun ne işe yaradığını açıklama)

    ChatGPT nasıl kullanılır ❓

    ChatGPT kullanılışı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka tabanlı sohbet robotu ChatGPT, ücretsiz olarak kullanılabiliyor. İşte ChatGPT kullanmak için adım adım yapmanız gerekenler 👇
    1. Bilgisayar veya telefonunuzdan https://chat.openai.com web sitesini açın.
    2. OpenAI üyeliğiniz varsa "Log in" butonuna basıp hesabınıza giriş yapın. Hesabınız bulunmuyorsa "Sign up" butonuyla üye olun.
    3. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz. 

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