OpenAI'nın çığır açan chatbotu ChatGPT nedir, nasıl kullanılır?

Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, GPT-3.5 dil modelini temel alan sohbet robotu ChatGPT'i beta olarak kullanıma sundu. ChatGPT henüz test aşamasında olmasına rağmen kabiliyetleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta ChatGPT'nin Google'ın yerini alacağı dahi konuşuluyor. Peki ChatGPT'yi diğer chatbot'lardan ayıran özellikler neler?
ChatGPT nedir 🧠
ChatGPT özellikleri 🔽
- Soru-cevap
- Matematik denklemleri çözme
- Metin yazma (Temel akademik makaleler, edebi metinler, film senaryosu vb.)
- Hata ayıklama ve düzeltme (Örneğin herhangi bir kod bloğundaki hataları tespit edip doğrusuyla düzeltme)
- Diller arası çeviri
- Metin özetleme ve metindeki anahtar kelimeleri tespit etme
- Sınıflandırma
- Tavsiyelerde bulunma
- Herhangi bir şeyin ne işe yaradığını açıklama (Örneğin bir kod bloğunun ne işe yaradığını açıklama)
ChatGPT nasıl kullanılır ❓
- Bilgisayar veya telefonunuzdan https://chat.openai.com web sitesini açın.
- OpenAI üyeliğiniz varsa "Log in" butonuna basıp hesabınıza giriş yapın. Hesabınız bulunmuyorsa "Sign up" butonuyla üye olun.
- Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz.
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