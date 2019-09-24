Millenicom, müşteri odaklı hizmetlerine bir yenisini daha ekledi

180’den fazla ülkede kullanılan ve 1,5 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan WhatsApp’ın sunduğu WhatsApp Business uygulaması, şirketlerin müşterileri ile iletişimini daha hızlı sağlamak için tasarlanmış bir uygulama olup işletmeler bu sayede zaman kaybetmeden müşterileri ile iletişime geçebiliyor.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR’ın iştirakleri arasında yer alan internet servis sağlayıcısı Millenicom da müşteri ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla WhatsApp Business uygulamasını kullanmaya başladı.

Yaklaşık iki yıldır WhatsApp üzerinden müşterilerine destek veren Millenicom, Whatsapp Business ile artık çok daha kapsamlı ve verimli bir şekilde bu kanalı kullanarak müşteri memnuniyetini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Millenicom’un kategorisine göre müşterilere farklı mesajlar da gönderebileceği bu hizmet ile arıza durumu, fatura bilgilendirme gibi konularda müşteriler mesaj atmak zorunda kalmadan ve beklemeden hızlıca ve kolayca bilgilendirilebilecek.

09.00 – 00.00 saatleri arasında açık olan bu uygulamadan yararlanmak isteyen müşterilerin kullanması gereken numara ise 0539 333 0 333.

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