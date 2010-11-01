Dizüstü Bilgisayarlar için 2.4 GHz BlueEye Tracking Fare

Genius, en yeni BlueEye Tracking Teknolojisi ile donatılmış Mini Navigator 900 ile muhteşem imleç kontrolünü deneyimlemenizi sağlıyor.



BlueEye Tracking teknolojisi, yüksek lazer hassasiyete sahip güçlü bir optik motor sayesinde hemen hemen her türlü yüzeyde çalışmanıza olanak sağlar ve özel lens dizaynı ile güç tüketimini azaltır.

2.4 GHz anti-parazit RF teknolojisi, çalışma alanını 10 metreye kadar genişletir ve kablosuz özgürlüğünün tadını çıkarmanıza olanak sağlar.



Dahası, Pico alıcı, ofis içinde dolaşırken dizüstü bilgisayarınızın üstünde bırakabileceğiniz kadar küçük ve gerektiğinde Mini Navigator 900 üzerindeki özel bölmesinde saklayabilirsiniz.



Mini Navigator 900, dizüstü bilgisayarınıza en uygun olanı seçebilmeniz için dört farklı renk seçeneği ile karşınızda: Çelik Mavisi, Siyah, Mavi ve Yakut Rengi.

Son Kullanıcı Fiyatı: 35TL

Özellikler:

2.4 GHz radyo frekansı paraziti en alt düzeye indirir ve çalışma alanını 10 metreye çıkarır.

paraziti en alt düzeye indirir ve çalışma alanını 10 metreye çıkarır. BlueEye Tracking ile hemen hemen her yüzeyde çalışabilmenizi sağlayan yüksek hassasiyete sahip güçlü bir optik motor

ile hemen hemen her yüzeyde çalışabilmenizi sağlayan yüksek hassasiyete sahip güçlü bir optik motor Güç düğmesi pil ömrünü uzatır

pil ömrünü uzatır Mini Pico alıcıyı takması ve taşıması kolay

takması ve taşıması kolay Her iki el ile de kullanıma uygun ve tutması rahat

ile de kullanıma uygun ve tutması rahat Alıcı için saklama bölmesi

Sistem Gereksinimleri:

Windows ® 7 /Vista/XP

Macintosh OS X 10,4 veya üstü

Boş USB girişi

Paket İçeriği:

Mini Navigator 900

USB alıcı

İki adet AAA alkalin pil

Çok-dilli kullanma kılavuzu

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