İnceliğiyle dikkat çeken Logitech'in yeni klavyesi Keys-To-Go 2 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Logitech, 2014 yılında tabletlere yönelik klavyesi Keys-To-Go'yu tanıtmıştı. 2022'ye kadar güncellemesi devam eden klavye, yalnızca 6,1 mm'lik bir kalınlığa sahipti. Yakın bir zamanda ise şirket, bu klavyenin devamı olan Keys-To-Go 2'yi piyasaya sürdü.

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İşte Logitech Keys-To-Go 2'nin sunduğu özellikler ve fiyatı:

Yüzde 36'sına kadar geri dönüştürülmüş plastikten yapılan klavye, inceliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Kapalıyken en ince noktası 4,57 mm, en kalın noktası ise 8,77 mm olan klavye, 36 aya kadar dayanacağı iddia edilen madeni para büyüklüğündeki pillerden güç almakta.

Tam Boyutta Gör Logitech'in Easy-Switch tuşlarını da destekleyen Keys-To-Go 2, birden fazla cihaz arasında geçiş yapmanıza olanak tanımakta. Ayrıca özelleştirilebilir özellikler için Windows ve macOS'ta Logi Options+ uygulamasını da destekleyen klavye; Lila, Soluk Gri ve Grafit renk seçenekleriyle 79,99 dolara satışa sunulacak.

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İnceliğiyle dikkat çeken Logitech Keys-To-Go 2 tanıtıldı