İnce yapısıyla dikkat çeken Logitech G515 gaming klavye tanıtıldı

Logitecg G515, 22 mm yüksekliğiyle oldukça ince tasarıma sahip. Düşük profili sayesinde bilek desteğine gerek kalmadan kullanım imkanı sunuyor. Yazı yazarken konfor sağlerken, uzun oyun sürelerinde bilekteki ağrıyı azaltıyor.
Logitech G515 klavye GL mekanik anahtara, çift katmanlı PBT tuş kapaklarına ve ses sönümleyici yapıya sahip. Ses yalıtım köpüğü, mekanik anahtarın sesini minimuma indiriyor. Önceden yağlanmış anahtarlar ile gelen klavye daha az sürtünme ile daha kolay yazma deneyimi sağlıyor.
LIGHTSPEED kablosuz bağlantı teknolojisini kullanan Logitech G515, Bluetooth veya USB-C kablo ile de kullanılabiliyor. LIGHTSPEED destekleyen fareler ile kullanarak tek USB alıcısıyla hem klavyeyi hem de fareyi bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Klavye kablosuz olarak 36 saate kadar kullanım süresine sahip olacak. LIGHTSYNC RGB aydınlatmaya sahip Logitech G515’i yaklaşık 16,8 milyon renk seçeneği arasından dilediğiniz renkte aydınlatma ile kullanabilirsiniz.
Logitech G515 LIGHTSPEED TKL Kablosuz Oyun Klavyesi, US tuş dizilimi ve GL Tactile switch seçeneğiyle önümüzdeki aylarda Türkiye’de satışa çıkacak. Klavyenin fiyatı henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.