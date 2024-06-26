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    İnce yapısıyla dikkat çeken Logitech G515 gaming klavye tanıtıldı

    Logitech G'nin yeni düşük profilli kablosuz gaming klavyesi Logitech G G515 TKL tanıtıldı. Kompakt ve ince yapısıyla öne çıkan Logitech G G515'in özellikleri neler?
    İnce yapısıyla dikkat çeken Logitech G515 gaming klavye tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Logitech’in oyuncu ekipmanı markası Logiteh G, yeni tasarımıyla dikkat çeken yeni klavyesi Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL Kablosuz Oyun Klavyesi’ni tanıttı. Küçük boyutlu TKL yapıya ve düşük profilli tuşlara sahip Logitech G515, ince yapısı ile daha estetik bir görünüm ve konforlu yazma deneyimi vaat ediyor.

    Logitecg G515, 22 mm yüksekliğiyle oldukça ince tasarıma sahip. Düşük profili sayesinde bilek desteğine gerek kalmadan kullanım imkanı sunuyor. Yazı yazarken konfor sağlerken, uzun oyun sürelerinde bilekteki ağrıyı azaltıyor.

    İnce yapısıyla dikkat çeken Logitech G515 gaming klavye tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Klavyedeki anahtarlar 1,3 mm mesafede harekete geçip toplamda 3,2 mm hareket mesafesi sunuyor. Klasik anahtarlara kıyasla daha kısa hareket mesafesine sahip olduğu için tuşa daha hızlı basılabiliyor ve kısa sürede daha çok tuşa basma fırsatı tanıyor. Böylelikle oyunlarda yüksek performans sunuyor.

    Logitech G515 klavye GL mekanik anahtara, çift katmanlı PBT tuş kapaklarına ve ses sönümleyici yapıya sahip. Ses yalıtım köpüğü, mekanik anahtarın sesini minimuma indiriyor. Önceden yağlanmış anahtarlar ile gelen klavye daha az sürtünme ile daha kolay yazma deneyimi sağlıyor.

    İnce yapısıyla dikkat çeken Logitech G515 gaming klavye tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Logitech’in yeni duyurduğu KEYCONTROL teknolojisi bu klavyede kullanılabiliyor. Her bir tuş, oyuncuların ihtiyacına göre makrolar, sesli ipuçları ve aydınlatma efektleriyle özelleştirilebiliyor. G SHIFT ile tek tuşa basarak tüm tuş düzenini değiştirme olanağı sağlıyor. Farklı oyun makroları veya kısayollar için hızlı geçiş yapılabiliyor.

    LIGHTSPEED kablosuz bağlantı teknolojisini kullanan Logitech G515, Bluetooth veya USB-C kablo ile de kullanılabiliyor. LIGHTSPEED destekleyen fareler ile kullanarak tek USB alıcısıyla hem klavyeyi hem de fareyi bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Klavye kablosuz olarak 36 saate kadar kullanım süresine sahip olacak. LIGHTSYNC RGB aydınlatmaya sahip Logitech G515’i yaklaşık 16,8 milyon renk seçeneği arasından dilediğiniz renkte aydınlatma ile kullanabilirsiniz.

    Logitech G515 LIGHTSPEED TKL Kablosuz Oyun Klavyesi, US tuş dizilimi ve GL Tactile switch seçeneğiyle önümüzdeki aylarda Türkiye’de satışa çıkacak. Klavyenin fiyatı henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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