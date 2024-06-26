İnce yapısıyla dikkat çeken Logitech G515 gaming klavye tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Logitech’in oyuncu ekipmanı markası Logiteh G, yeni tasarımıyla dikkat çeken yeni klavyesi Logitech G G515 LIGHTSPEED TKL Kablosuz Oyun Klavyesi’ni tanıttı. Küçük boyutlu TKL yapıya ve düşük profilli tuşlara sahip Logitech G515, ince yapısı ile daha estetik bir görünüm ve konforlu yazma deneyimi vaat ediyor.

Logitecg G515, 22 mm yüksekliğiyle oldukça ince tasarıma sahip. Düşük profili sayesinde bilek desteğine gerek kalmadan kullanım imkanı sunuyor. Yazı yazarken konfor sağlerken, uzun oyun sürelerinde bilekteki ağrıyı azaltıyor.

Tam Boyutta Gör Klavyedeki anahtarlar 1,3 mm mesafede harekete geçip toplamda 3,2 mm hareket mesafesi sunuyor. Klasik anahtarlara kıyasla daha kısa hareket mesafesine sahip olduğu için tuşa daha hızlı basılabiliyor ve kısa sürede daha çok tuşa basma fırsatı tanıyor. Böylelikle oyunlarda yüksek performans sunuyor.

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Logitech G515 klavye GL mekanik anahtara, çift katmanlı PBT tuş kapaklarına ve ses sönümleyici yapıya sahip. Ses yalıtım köpüğü, mekanik anahtarın sesini minimuma indiriyor. Önceden yağlanmış anahtarlar ile gelen klavye daha az sürtünme ile daha kolay yazma deneyimi sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Logitech’in yeni duyurduğu KEYCONTROL teknolojisi bu klavyede kullanılabiliyor. Her bir tuş, oyuncuların ihtiyacına göre makrolar, sesli ipuçları ve aydınlatma efektleriyle özelleştirilebiliyor. G SHIFT ile tek tuşa basarak tüm tuş düzenini değiştirme olanağı sağlıyor. Farklı oyun makroları veya kısayollar için hızlı geçiş yapılabiliyor.

LIGHTSPEED kablosuz bağlantı teknolojisini kullanan Logitech G515, Bluetooth veya USB-C kablo ile de kullanılabiliyor. LIGHTSPEED destekleyen fareler ile kullanarak tek USB alıcısıyla hem klavyeyi hem de fareyi bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz. Klavye kablosuz olarak 36 saate kadar kullanım süresine sahip olacak. LIGHTSYNC RGB aydınlatmaya sahip Logitech G515’i yaklaşık 16,8 milyon renk seçeneği arasından dilediğiniz renkte aydınlatma ile kullanabilirsiniz.

Logitech G515 LIGHTSPEED TKL Kablosuz Oyun Klavyesi, US tuş dizilimi ve GL Tactile switch seçeneğiyle önümüzdeki aylarda Türkiye’de satışa çıkacak. Klavyenin fiyatı henüz açıklanmadı.

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