Xiaomi, yeni Bluetooth hoparlörlerini küresel pazarlarda piyasaya sürdü

Tam Boyutta Gör Xiaomi, eskiden sadece Çin'de satın alınabilen iki yeni hoparlörünü küresel pazarlarda piyasaya sürdü. Xiaomi Bluetooth Hoparlör ve Bluetooth Hoparlör Mini olarak adlandırılan bu hoparlörler, artık Xiaomi'nin küresel web sitesinden ulaşılabilmekte. Hoparlörler resmi sitede listelenmiş olsa da, belirli fiyatlandırma ayrıntıları hâlâ gizli tutulmakta.

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İşte Xiaomi Bluetooth Hoparlör ve Bluetooth Hoparlör Mini'nin özellikleri:

Tek bir şarjla 17 saate kadar pil ömrüne sahip Xiaomi Bluetooth Hoparlör, 40W güce sahip ve 93 dB maksimum ses seviyesiyle 360 ​​derecelik bir ses deneyimi sunmakta. İki tweeter, bir orta frekans sürücüsü ve çift pasif radyatörün birleşimine sahip hoparlör, havuz kenarı veya plaj kullanımı için uygun hale getiren IP67 su geçirmezlik derecesine sahip. Ayrıca, özelleştirilebilir RGB aydınlatma, çoklu cihaz eşleştirme ve stereo oynatma için HyperOS Connect'i de desteklemekte.

Tam Boyutta Gör Xiaomi Bluetooth Hoparlör Mini ise daha kompakt ve taşınabilir bir tasarım ile karşımıza çıkmakta. Yaklaşık 10 x 7 x 7 cm boyutlarına ve 330 gram ağırlığa sahip cihaz, iki tam aralıklı hoparlör ve pasif bir radyatör kullanarak 360° çok yönlü ses çıkışı sağlamakta. Bluetooth bağlantısı, RGB aydınlatması, HyperOS Connect ile birlikte IP67 toz ve suya dayanıklılık derecesine sahip hoparlör, 8 saatlik bir pil ömrü sağlar. Son olarak cihazların Çin'deki fiyatlarına değinecek olursak ise Xiaomi Bluetooth Hoparlör yaklaşık 80 dolara, Bluetooth Hoparlör Mini ise yaklaşık 30 dolara satılmakta.

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Xiaomi, yeni Bluetooth hoparlörlerini piyasaya sürdü