Xiaomi, yeni Bluetooth hoparlörlerini küresel pazarlarda piyasaya sürdü

İşte Xiaomi Bluetooth Hoparlör ve Bluetooth Hoparlör Mini'nin özellikleri:
Tek bir şarjla 17 saate kadar pil ömrüne sahip Xiaomi Bluetooth Hoparlör, 40W güce sahip ve 93 dB maksimum ses seviyesiyle 360 derecelik bir ses deneyimi sunmakta. İki tweeter, bir orta frekans sürücüsü ve çift pasif radyatörün birleşimine sahip hoparlör, havuz kenarı veya plaj kullanımı için uygun hale getiren IP67 su geçirmezlik derecesine sahip. Ayrıca, özelleştirilebilir RGB aydınlatma, çoklu cihaz eşleştirme ve stereo oynatma için HyperOS Connect'i de desteklemekte.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.