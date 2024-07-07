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    Xiaomi, yeni Bluetooth hoparlörlerini küresel pazarlarda piyasaya sürdü

    Xiaomi yeni hoparlörleri Bluetooth Hoparlör ve Bluetooth Hoparlör Mini'yi piyasaya sürdü. İşte HyperOS Connect ve RGB ışık gibi özelliklere sahip cihazların detayları:
    Xiaomi, yeni Bluetooth hoparlörlerini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, eskiden sadece Çin'de satın alınabilen iki yeni hoparlörünü küresel pazarlarda piyasaya sürdü. Xiaomi Bluetooth Hoparlör ve Bluetooth Hoparlör Mini olarak adlandırılan bu hoparlörler, artık Xiaomi'nin küresel web sitesinden ulaşılabilmekte. Hoparlörler resmi sitede listelenmiş olsa da, belirli fiyatlandırma ayrıntıları hâlâ gizli tutulmakta.

    İşte Xiaomi Bluetooth Hoparlör ve Bluetooth Hoparlör Mini'nin özellikleri:

    Tek bir şarjla 17 saate kadar pil ömrüne sahip Xiaomi Bluetooth Hoparlör, 40W güce sahip ve 93 dB maksimum ses seviyesiyle 360 ​​derecelik bir ses deneyimi sunmakta. İki tweeter, bir orta frekans sürücüsü ve çift pasif radyatörün birleşimine sahip hoparlör, havuz kenarı veya plaj kullanımı için uygun hale getiren IP67 su geçirmezlik derecesine sahip. Ayrıca, özelleştirilebilir RGB aydınlatma, çoklu cihaz eşleştirme ve stereo oynatma için HyperOS Connect'i de desteklemekte.

    Xiaomi, yeni Bluetooth hoparlörlerini piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Bluetooth Hoparlör Mini ise daha kompakt ve taşınabilir bir tasarım ile karşımıza çıkmakta. Yaklaşık 10 x 7 x 7 cm boyutlarına ve 330 gram ağırlığa sahip cihaz, iki tam aralıklı hoparlör ve pasif bir radyatör kullanarak 360° çok yönlü ses çıkışı sağlamakta. Bluetooth bağlantısı, RGB aydınlatması, HyperOS Connect ile birlikte IP67 toz ve suya dayanıklılık derecesine sahip hoparlör, 8 saatlik bir pil ömrü sağlar. Son olarak cihazların Çin'deki fiyatlarına değinecek olursak ise Xiaomi Bluetooth Hoparlör yaklaşık 80 dolara, Bluetooth Hoparlör Mini ise yaklaşık 30 dolara satılmakta.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 5 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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