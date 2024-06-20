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    Ferrari Testarossa’dan ilham alan kablosuz fare

    Ajazz M259 kablosuz fare modeli klasik Ferrari Testarossa aracının ızgarasını temel alıyor ve oyuncular için oldukça rekabetçi bir sensör ile geliyor.           
    Ajazz M259 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ferrari veya Porsche gibi lüks araçlardan ilham alan elektronik cihazları genelde akıllı telefon, tablet veya giyilebilir cihaz pazarında görüyoruz. Ajazz markası klasik Ferrari Testarossa’dan ilham alan bir kablosuz fare tasarladı.

    Ajazz M259 özellikleri ve fiyatı

    Ajazz M259 kablosuz fare modeli tasarım açısından ilgi çekerken oyuncular için de rekabetçi özelliklere sahip. Ferrari Testarossa aracının ızgarasını temel alan fare magnezyum alüminyum alaşımdan imal edilmiş.

    PixArt PAW3395 sensör 26000 DPI hassasiyet ve 1kHz tarama oranı ile geliyor. Tuşlar 80 milyon basışa kadar dayanıklı. Bluetooth ve 2.4G kablosuz bağlantıların yanında kablolu bağlantı da kullanılabiliyor. Bluetooth modunda 55 saat, 2.4G modunda 54 saat kullanım mevcut. Ajazz M259 kablosuz fare modeli 37$ fiyat etiketine sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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