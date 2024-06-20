Ferrari Testarossa’dan ilham alan kablosuz fare

Ajazz M259 özellikleri ve fiyatı
Ajazz M259 kablosuz fare modeli tasarım açısından ilgi çekerken oyuncular için de rekabetçi özelliklere sahip. Ferrari Testarossa aracının ızgarasını temel alan fare magnezyum alüminyum alaşımdan imal edilmiş.
PixArt PAW3395 sensör 26000 DPI hassasiyet ve 1kHz tarama oranı ile geliyor. Tuşlar 80 milyon basışa kadar dayanıklı. Bluetooth ve 2.4G kablosuz bağlantıların yanında kablolu bağlantı da kullanılabiliyor. Bluetooth modunda 55 saat, 2.4G modunda 54 saat kullanım mevcut. Ajazz M259 kablosuz fare modeli 37$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.