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    Anlık Bildirim

    ITOPYA.COM’da Süper Karne Fırsatları!

    ürkiye’nin Bilgisayarcısı ITOPYA.COM bizleri yalnız bırakmayıp çevre birimlerinden bilgisayar parçalarına, monitörlerden hazır sistemlere birçok markalı üründe fırsatlar sunuyor.

    ITOPYA.COM’da Süper Karne Fırsatları!

    Bir eğitim öğretim yılı daha sona ererken ITOPYA.COM’dan bizlere özel SÜPER KARNE FIRSATLARI! Uzun bir eğitim yılının ardından heyecanla beklediğimiz yaz tatili geldi çattı. Bütün yılın stresini atacağımız, bolca dinlenebileceğimiz, kendimize daha çok vakit ayırabileceğimiz yaz sezonunu Gaming ürünlerle ve bilgisayarlarla geçirmeye ne dersin! Türkiye’nin Bilgisayarcısı ITOPYA.COM bizleri yalnız bırakmayıp çevre birimlerinden bilgisayar parçalarına, monitörlerden hazır sistemlere birçok markalı üründe fırsatlar sunuyor.

    Karne Fırsatları Hangi Markalarda ve Ürünlerde Olacak?

    Hem karne heyecanı hem de tatil heyecanı yaşayanlara bir de kampanya heyecanı yaşatan ITOPYA.COM, en çok tercih edilen ve en ünlü Gaming markaların ürünlerini, harika fırsatlarla birleştiriyor. ASUS, MSI, CORSAIR, GIGABYTE, SteelSeries, BenQ gibi birçok markalı üründe indirimler yüzümüzü güldürmeye devam ediyor.

    Notebooklar, monitörler, bilgisayar parçaları, depolama ürünleri, yayıncı ekipmanları, hazır sistemler ve geniş ürün gamı ile harika fırsatlar bizleri bekliyor. İster yeni bir bilgisayar ister yeni bir kulaklık veya klavye, arzu ettiğiniz ya da ihtiyacınız olan ne varsa Süper Karne Fırsatları kampanyasında. Bilgisayarınızı yeni ekipmanlarla süsleyebilir ya da yeni bir bilgisayarla oyun zevkinizi iki katına çıkarabilirsiniz.

    Süper Karne Fırsatları Kampanyası Ne Zaman Bitecek?

    6 Haziran Perşembe 18:00’da başlayan Süper Karne Fırsatları kampanyası 23 Haziran Pazar 23:55’e kadar bizlerle olacak. Fırsatları güncel olarak ITOPYA.COM resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilir, istediğiniz karne hediyesini sipariş verebilir ve satın alabilirsiniz. Fırsatlardan faydalanmak için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz!

    https://www.itopya.com/super-karne-firsatlari-basladi_s297

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    superb vs passat bu dosyayı açmaya yetkiniz yok david walker en çok tercih edilen erkek parfüm motosiklet direksiyon kilidi açılmıyor bu numarayı arama izniniz yok neden olur

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