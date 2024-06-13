ITOPYA.COM’da Süper Karne Fırsatları!

Bir eğitim öğretim yılı daha sona ererken ITOPYA.COM’dan bizlere özel SÜPER KARNE FIRSATLARI! Uzun bir eğitim yılının ardından heyecanla beklediğimiz yaz tatili geldi çattı. Bütün yılın stresini atacağımız, bolca dinlenebileceğimiz, kendimize daha çok vakit ayırabileceğimiz yaz sezonunu Gaming ürünlerle ve bilgisayarlarla geçirmeye ne dersin! Türkiye’nin Bilgisayarcısı ITOPYA.COM bizleri yalnız bırakmayıp çevre birimlerinden bilgisayar parçalarına, monitörlerden hazır sistemlere birçok markalı üründe fırsatlar sunuyor.

Karne Fırsatları Hangi Markalarda ve Ürünlerde Olacak?

Hem karne heyecanı hem de tatil heyecanı yaşayanlara bir de kampanya heyecanı yaşatan ITOPYA.COM, en çok tercih edilen ve en ünlü Gaming markaların ürünlerini, harika fırsatlarla birleştiriyor. ASUS, MSI, CORSAIR, GIGABYTE, SteelSeries, BenQ gibi birçok markalı üründe indirimler yüzümüzü güldürmeye devam ediyor.

Notebooklar, monitörler, bilgisayar parçaları, depolama ürünleri, yayıncı ekipmanları, hazır sistemler ve geniş ürün gamı ile harika fırsatlar bizleri bekliyor. İster yeni bir bilgisayar ister yeni bir kulaklık veya klavye, arzu ettiğiniz ya da ihtiyacınız olan ne varsa Süper Karne Fırsatları kampanyasında. Bilgisayarınızı yeni ekipmanlarla süsleyebilir ya da yeni bir bilgisayarla oyun zevkinizi iki katına çıkarabilirsiniz.

Süper Karne Fırsatları Kampanyası Ne Zaman Bitecek?

6 Haziran Perşembe 18:00’da başlayan Süper Karne Fırsatları kampanyası 23 Haziran Pazar 23:55’e kadar bizlerle olacak. Fırsatları güncel olarak ITOPYA.COM resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edebilir, istediğiniz karne hediyesini sipariş verebilir ve satın alabilirsiniz. Fırsatlardan faydalanmak için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz!

https://www.itopya.com/super-karne-firsatlari-basladi_s297

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