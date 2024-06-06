Touchpad ile klavyeyi birleştiren hibrit klavye tanıtıldı: Fusion Keyboard 2.0

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Tam Boyutta Gör Mokibo isimli şirket klavye ile trackpad'i birleştiren kompakt ve yenilikçi bir klavye tanıttı. Fusion Keyboard 2.0 isimli Bluetooth klavye, tuşlara entegre trackpad ile küçük ve taşınabilir bir klavye isteyenler için güzel bir alternatif sunuyor.

Adından da anlaşılabileceği gibi Fusion Keyboard 2.0 türünün ilk örneği değil. Klavyenin kökeni 2015 yılına dayanıyor. O zamanlar Moky ismiyle satışa sunulan klavye, trackpad işlevi için kızılötesi optik sensörler kullanıyordu. Daha sonra kızılötesi optik sensörler kapasitif sensörlerle değiştirilerek Fusion Keyboard ortaya çıktı. Şimdi de klavyenin ikinci sürümü tanıtıldı.

Fusion Keyboard 2.0 özellikleri

Yeni modelde, yine kapasitif sensörler bulunmakla beraber, toucpad bölümü büyütülerek toplam klavye alanının %76'sını oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca dokunmatik duyarlılığının da arttırıldığı ifade ediliyor.

Kullanıcılar normal trackpad'lerde olduğu gibi kaydırma, scroll, tıklama ve hatta iki parmakla yakınlaştırma hareketlerini gerçekleştirebiliyor. Ve bunları yapmak için herhangi bir tuşa basıp trackpad moduna geçmek gerekmiyor. Klavye parmak hareketlerini algılayarak yazma veya hareket moduna otomatik olarak geçebiliyor.

Tam Boyutta Gör MacOS, iOS, Windows ve Android gibi işletim sistemleriyle uyumlu olan klavye, tablet ve telefon desteği olabilen koruyucu kapağa sahip. Klavyenin diğer bir güzel özelliği aynı anda üç cihaza kadar eşleşme imkanı sunabiliyor olması. İki tuşa basılarak cihazlar arasında kolaylıkla geçiş yapılabiliyor. Şirket, cihazın lityum iyon pilinin 2 saatlik şarj ile 60 saate kadar kullanım sunabildiğini belirtiyor.

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Şu anda bir Kickstarter kampanyasında olan Fusion Keyboard 2.0, üç versiyonda sunuluyor: Evrensel boyuttaki model (89 dolar taahhüt/139 doları perakende), iPad Pro 11 inç modeli (99 doları taahhüt/159 dolar perakende) ve iPad Pro 12,9 inç modeli (105 dolar taahhüt/169 dolar perakende). Klavyenin bu ayın sonunda piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

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