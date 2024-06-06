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    Touchpad ile klavyeyi birleştiren hibrit klavye tanıtıldı: Fusion Keyboard 2.0

    Mokibo isimli şirket klavye ile trackpad'i birleştiren kompakt ve yenilikçi bir klavye tanıttı. Fusion Keyboard 2.0 isimli Bluetooth klavye, bu özelliğiyle taşınabilirliği hedefliyor.
    Touchpad ile klavyeyi birleştiren hibrit klavye tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Mokibo isimli şirket klavye ile trackpad'i birleştiren kompakt ve yenilikçi bir klavye tanıttı. Fusion Keyboard 2.0 isimli Bluetooth klavye, tuşlara entegre trackpad ile küçük ve taşınabilir bir klavye isteyenler için güzel bir alternatif sunuyor.

    Adından da anlaşılabileceği gibi Fusion Keyboard 2.0 türünün ilk örneği değil. Klavyenin kökeni 2015 yılına dayanıyor. O zamanlar Moky ismiyle satışa sunulan klavye, trackpad işlevi için kızılötesi optik sensörler kullanıyordu. Daha sonra kızılötesi optik sensörler kapasitif sensörlerle değiştirilerek Fusion Keyboard ortaya çıktı. Şimdi de klavyenin ikinci sürümü tanıtıldı.

    Fusion Keyboard 2.0 özellikleri

    Yeni modelde, yine kapasitif sensörler bulunmakla beraber, toucpad bölümü büyütülerek toplam klavye alanının %76'sını oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca dokunmatik duyarlılığının da arttırıldığı ifade ediliyor.

    Kullanıcılar normal trackpad'lerde olduğu gibi kaydırma, scroll, tıklama ve hatta iki parmakla yakınlaştırma hareketlerini gerçekleştirebiliyor. Ve bunları yapmak için herhangi bir tuşa basıp trackpad moduna geçmek gerekmiyor. Klavye parmak hareketlerini algılayarak yazma veya hareket moduna otomatik olarak geçebiliyor.

    Touchpad ile klavyeyi birleştiren hibrit klavye tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    MacOS, iOS, Windows ve Android gibi işletim sistemleriyle uyumlu olan klavye, tablet ve telefon desteği olabilen koruyucu kapağa sahip. Klavyenin diğer bir güzel özelliği aynı anda üç cihaza kadar eşleşme imkanı sunabiliyor olması. İki tuşa basılarak cihazlar arasında kolaylıkla geçiş yapılabiliyor. Şirket, cihazın lityum iyon pilinin 2 saatlik şarj ile 60 saate kadar kullanım sunabildiğini belirtiyor.

    Şu anda bir Kickstarter kampanyasında olan Fusion Keyboard 2.0, üç versiyonda sunuluyor: Evrensel boyuttaki model (89 dolar taahhüt/139 doları perakende), iPad Pro 11 inç modeli (99 doları taahhüt/159 dolar perakende) ve iPad Pro 12,9 inç modeli (105 dolar taahhüt/169 dolar perakende). Klavyenin bu ayın sonunda piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/mobile-technology/fusion-keyboard-2-trackpad-keys/ https://www.kickstarter.com/projects/mokibo-/mokibo-fusion-keyboard-2-0-keyboard-touchpad-stand-cover?utm_source=newatlas.com&utm_medium=kickbooster&utm_content=link&utm_campaign=0be566ea&ref=5n62k4
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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