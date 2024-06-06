Touchpad ile klavyeyi birleştiren hibrit klavye tanıtıldı: Fusion Keyboard 2.0

Adından da anlaşılabileceği gibi Fusion Keyboard 2.0 türünün ilk örneği değil. Klavyenin kökeni 2015 yılına dayanıyor. O zamanlar Moky ismiyle satışa sunulan klavye, trackpad işlevi için kızılötesi optik sensörler kullanıyordu. Daha sonra kızılötesi optik sensörler kapasitif sensörlerle değiştirilerek Fusion Keyboard ortaya çıktı. Şimdi de klavyenin ikinci sürümü tanıtıldı.
Fusion Keyboard 2.0 özellikleri
Yeni modelde, yine kapasitif sensörler bulunmakla beraber, toucpad bölümü büyütülerek toplam klavye alanının %76'sını oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca dokunmatik duyarlılığının da arttırıldığı ifade ediliyor.
Kullanıcılar normal trackpad'lerde olduğu gibi kaydırma, scroll, tıklama ve hatta iki parmakla yakınlaştırma hareketlerini gerçekleştirebiliyor. Ve bunları yapmak için herhangi bir tuşa basıp trackpad moduna geçmek gerekmiyor. Klavye parmak hareketlerini algılayarak yazma veya hareket moduna otomatik olarak geçebiliyor.
Şu anda bir Kickstarter kampanyasında olan Fusion Keyboard 2.0, üç versiyonda sunuluyor: Evrensel boyuttaki model (89 dolar taahhüt/139 doları perakende), iPad Pro 11 inç modeli (99 doları taahhüt/159 dolar perakende) ve iPad Pro 12,9 inç modeli (105 dolar taahhüt/169 dolar perakende). Klavyenin bu ayın sonunda piyasaya sürülmesi hedefleniyor.Kaynakça https://newatlas.com/mobile-technology/fusion-keyboard-2-trackpad-keys/ https://www.kickstarter.com/projects/mokibo-/mokibo-fusion-keyboard-2-0-keyboard-touchpad-stand-cover?utm_source=newatlas.com&utm_medium=kickbooster&utm_content=link&utm_campaign=0be566ea&ref=5n62k4 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.