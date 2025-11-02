Almanya, dünyanın en büyük ısı pompasını kuruyor: Ren Nehri’nden enerji üretecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Almanya’nın Mannheim kentinde ülkenin önde gelen enerji şirketlerinden MVV Energie AG ile Strabag Umwelttechnik GmbH, dünyanın en büyük ısı pompasını kurmaya hazırlanıyor. 162 megavat (MW) kapasiteye sahip olacak sistem, Ren Nehri’nden alınan suyu ısı kaynağı olarak kullanacak ve 130°C’ye kadar sıcaklıkta ısı üretebilecek.

2028’de faaliyete geçecek

Yaklaşık 200 milyon avro (231,4 milyon dolar) bütçeyle hayata geçirilecek proje, Almanya’nın verimli ısıtma ağları için oluşturulan federal teşvik programı kapsamında finanse ediliyor. İnşaat çalışmalarının 2026 yılının ortasında başlaması, tesisin ise 2028 kışında ticari faaliyete geçmesi planlanıyor.

Proje, halihazırda 2,1 GW kapasiteli kömür santrali Grosskraftwerk Mannheim sahasında kurulacak. MVV Energie, aynı bölgede 2023 yılında 20 MW kapasiteli bir nehir kaynaklı ısı pompasını da devreye almıştı. Yeni sistem, bunun sekiz katından fazla kapasiteye ulaşarak şirketin bölgesel ısıtma altyapısında büyük bir dönüşüm yaratacak.

130°C’ye kadar çıkabilen bölgesel ısıtma

Tam Boyutta Gör Strabag tarafından yapılan açıklamaya göre, iki modülden oluşacak 162 MW’lık tesisin her bir ünitesi 82,5 MW çıkış gücü sağlayacak. Bu modüller, doğal soğutucu olarak izobütan kullanarak Ren Nehri’nden çekilen suyu ısıtma sürecinde değerlendirecek. Bu yöntemle elde edilen ısı, 130°C’ye kadar çıkabilen bölgesel ısıtma suyuna aktarılacak.

Ren Nehri’nin Mannheim’daki su sıcaklığı yaz aylarında yaklaşık 25°C, kışın ise 5°C civarında seyrediyor. Bu ısıl fark, ısı pompasında kullanılan soğutucunun buharlaşması için yeterli enerji sağlıyor. İşlem sırasında nehir suyu sıcaklığı 2 ila 5°C arasında düşüyor.

Sistemin çalışma prensibi oldukça basit. Nehir suyundan alınan enerji, soğutucunun buharlaşmasını sağlıyor. Ardından bu buhar, elektrikle çalışan bir kompresörle sıkıştırılarak hem basıncı hem de sıcaklığı artırılıyor. Elde edilen yüksek sıcaklıktaki buhar, ısı eşanjörünü bölgesel ısıtma sistemine aktarılıyor ve bu süreçte suyun sıcaklığı 83°C ile 99°C arasında değişiyor.

Sonrasında soğutucu yoğunlaşıp sıvı hale geliyor, ardından genleşerek yeniden soğuyor ve nehir suyundan ısı emerek çevrim döngüsünü tamamlıyor. Bu kapalı döngü sistemi sayesinde fosil yakıt kullanılmadan, tamamen elektrikle çalışan bir mekanizma ile büyük miktarda ısı üretimi sağlanıyor.

