Mortal Kombat 2 filminden ilk görseller paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2021 yılında çıkan Mortal Kombat filmi eleştirmenlerden epey düşük puanlar almış olsa da izleyici nezdinde daha iyi karşılık buldu. Zayıf hikâyesine rağmen karakter tasarımları ve prodüksiyon kalitesiyle izleyicileri etkilemeyi başaran film, kendi çapında başarılı da oldu. Bu da bir devam filmini beraberinde getirdi. İşte o devam filmi bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Mortal Kombat 2, 24 Ekim 2025'te vizyona girecek.

Yeni Mortal Kombat filmi için bekleyiş sürerken filmden ilk görseller paylaşıldı. Entertainment Weekly aracılığıyla paylaşılan bu görseller; Johnny Cage, Shao Kan ve Kitana gibi karakterleri ilk kez görmemizi sağlıyor. Filmde Johnny Cage'e The Boys dizisinin yıldızı Karl Urban hayat veriyor.

Mortal Kombat 2, İlk Filmin Ekibini Yeniden Bir Araya Topluyor

Tam Boyutta Gör Mortal Kombat 2'yi ilk filmin de yönetmeni olan Simon McQuoid yönetiyor. Ancak bu kez senaryoda farklı bir ismin imzası bulunuyor. Yeni Mortal Kombat filminin senaryosunu, The Umbrella Academy dizisinin yaratıcısı olan Jeremy Slater yazdı. Slater'ın filmografisinde Godzilla x Kong, Moon Knight ve Fantastic Four gibi yapımlar da bulunuyor.

Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Joe Taslim gibi isimler, ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor.

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