Mortal Kombat 2 filminden ilk görseller paylaşıldı

Yeni Mortal Kombat filmi için bekleyiş sürerken filmden ilk görseller paylaşıldı. Entertainment Weekly aracılığıyla paylaşılan bu görseller; Johnny Cage, Shao Kan ve Kitana gibi karakterleri ilk kez görmemizi sağlıyor. Filmde Johnny Cage'e The Boys dizisinin yıldızı Karl Urban hayat veriyor.
Mortal Kombat 2, İlk Filmin Ekibini Yeniden Bir Araya Topluyor
Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Joe Taslim gibi isimler, ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor.