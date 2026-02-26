Mortal Kombat 2 filminden yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2021 yılında çıkan Mortal Kombat filminin devamı niteliğindeki Mortal Kombat 2'nin normalde Ekim ayında vizyona girmesi bekleniyordu. Ancak Warner Bros. son dakika değişiklik yaparak filmi 2026'nın Mayıs ayına erteledi. Bu yeni vizyon tarihinin de yaklaşmasıyla birlikte tanıtım çalışmalarına yeniden hız veren Warner Bros., dün Mortal Kombat 2'den yeni bir fragman daha yayınladı.

Mortal Kombat 2'de Johnny Cage Ön Plana Çıkıyor

Mortal Kombat 2'de Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Joe Taslim gibi isimler ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. Bu ekibe katılan başlıca isim ise The Boys dizisinden tanıdığımız Karl Urban olacak. Urban, Mortal Kombat serisinin popüler karakterlerinden Johnny Cage'e hayat veriyor ki görünüşe bakılırsa hikâyenin merkezinde de bu karakter olacak. Filmde Johnny Cage'in yanı sıra Shao Kan ve Kitana gibi oyun serisinden tanıdığımız başka karakterler de yer alacak.

Mortal Kombat 2'yi ilk filmin de yönetmeni olan Simon McQuoid yönetti. Ancak bu kez senaryoda farklı bir ismin imzası bulunuyor. Yeni Mortal Kombat filminin senaryosunu, The Umbrella Academy dizisinin yaratıcısı olan Jeremy Slater yazdı. Slater'ın filmografisinde Godzilla x Kong, Moon Knight ve Fantastic Four gibi yapımlar da bulunuyor. Prodüksiyon kalitesi ve karakter tasarımları beğenilen ilk filmin en zayıf yanlarından biri senaryosuydu. O yüzden bu kez senaryoda başka birinin imzasının bulunması umut verici.

Mortal Kombat 2, 8 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Warner Bros., bu yeni filmden umutlu olsa gerek ki Mortal Kombat 3'e de şimdiden yeşil ışık yaktı. O filmin hazırlıklarına da çok yakında başlanacak.

