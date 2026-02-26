Mortal Kombat 2 filminden yeni fragman yayınlandı

Mortal Kombat 2'de Johnny Cage Ön Plana Çıkıyor
Mortal Kombat 2'de Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Joe Taslim gibi isimler ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. Bu ekibe katılan başlıca isim ise The Boys dizisinden tanıdığımız Karl Urban olacak. Urban, Mortal Kombat serisinin popüler karakterlerinden Johnny Cage'e hayat veriyor ki görünüşe bakılırsa hikâyenin merkezinde de bu karakter olacak. Filmde Johnny Cage'in yanı sıra Shao Kan ve Kitana gibi oyun serisinden tanıdığımız başka karakterler de yer alacak.
Mortal Kombat 2'yi ilk filmin de yönetmeni olan Simon McQuoid yönetti. Ancak bu kez senaryoda farklı bir ismin imzası bulunuyor. Yeni Mortal Kombat filminin senaryosunu, The Umbrella Academy dizisinin yaratıcısı olan Jeremy Slater yazdı. Slater'ın filmografisinde Godzilla x Kong, Moon Knight ve Fantastic Four gibi yapımlar da bulunuyor. Prodüksiyon kalitesi ve karakter tasarımları beğenilen ilk filmin en zayıf yanlarından biri senaryosuydu. O yüzden bu kez senaryoda başka birinin imzasının bulunması umut verici.
Mortal Kombat 2, 8 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak. Warner Bros., bu yeni filmden umutlu olsa gerek ki Mortal Kombat 3'e de şimdiden yeşil ışık yaktı. O filmin hazırlıklarına da çok yakında başlanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: