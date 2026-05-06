    Mortal Kombat 2 hakkında ilk yorumlar paylaşıldı: "İlk filmden çok daha iyi"

    Cuma günü vizyona girecek olan Mortal Kombat 2 hakkında ilk eleştiriler paylaşıldı. Şu ana kadar paylaşılan yorumlar, ilk filmden daha iyi bir filmin bizi beklediğine işaret ediyor.

    2021 yılında çıkan Mortal Kombat filminin devam filmi bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. Filmin çıkışına daha iki gün olsa da önceden düzenlenen basın gösterimleri vesilesiyle filme dair ilk yorumlar gelmeye başladı. Şu ana kadar paylaşılan yorumlar, filme dair beklentileri biraz daha yukarı çekiyor.

    İlk yorumlara geçmeden önce filme dair biraz bilgi vermek gerekirse; Mortal Kombat 2'de Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Joe Taslim gibi isimler ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. Bu kez hikâyenin merkezinde ise Karl Urban'ın (The Boys) hayat verdiği Johnny Cage yer alıyor.

    Mortal Kombat 2'yi ilk filmin de yönetmeni olan Simon McQuoid yönetti.Ancak bu kez senaryoda farklı bir ismin imzası bulunuyor. Yeni Mortal Kombat filminin senaryosunu, The Umbrella Academy dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Jeremy Slater (Godzilla x Kong, Moon Knight)yazdı.

    Mortal Kombat 2'ye Dair İlk Yorumlar Umut Verici

    İlk filmin aksine bu kez Mortal Kombat turnuvasını çok daha fazla gördüğümüz ve daha fazla dövüş sahnesi olduğu söyleniyor. Ayrıca dövüş sahnelerinin de daha kanlı ve daha etkileyici olduğu ifade ediliyor.

    Karl Urban'ın canlandırdığı Johnny Cage karakteri genel olarak beğenilmiş görünüyor. İlk yorumlarda öne çıkan bir diğer karakter ise Adeline Rudolph tarafından canlandırılan Kitana. Filme eğlenceli bir ton katan Johnny Cage'in Jean-Claude Van Damme esintileri taşıdığı söyleniyor. Kitana'nın ise filme duygusal bir derinlik kattığı belirtiliyor.

    Comic Book'tan Chris Killan şöyle diyor: "Hemen hemen her konuda ilk filmden çok daha iyi... Dövüşler daha iyi, kostümler daha havalı, fatality'ler daha acımasız. Ayrıca oyunlara da daha sadık"

    Tabii ilk yorumların her zaman genel konsensusu yansıtmadığını belirtmemiz gerekiyor. O yüzden filme dair nihai kararı vermek için 8 Mayıs'ta filmin gösterime girmesiyle tüm eleştirilerin yayınlanmasını beklememiz gerekiyor. Ancak ilk yorumlar umut verici.

