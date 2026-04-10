    8 Mayıs'ta vizyona girecek Mortal Kombat 2 filminden yeni fragman

    Önümüzdeki ay vizyona girecek olan Mortal Kombat 2 filminden yeni bir fragman yayınlandı. Bu kez ekibe Karl Urban'ın (The Boys) hayat verdiği Johnny Cage de katılıyor.   

    ​Son dönemde sayıları hızla artan oyun uyarlamalarına önümüzdeki ay bir yenisi daha eklenecek. 2021 yılında çıkan Mortal Kombat filminin devamı niteliğindeki Mortal Kombat 2, 8 Mayıs'ta vizyona girecek. Çıkış tarihi iyiden iyiye yaklaşan Mortal Kombat 2 için tanıtım çalışmalarını sürdüren Warner Bros., dün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

    Mortal Kombat 2'de Johnny Cage Ön Plana Çıkıyor

    Mortal Kombat 2'de Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Joe Taslim gibi isimler ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. Ancak şu ana kadar yayınlanan fragmanlar, bu filmin asıl yıldızının Johnny Cage rolündeki Karl Urban (The Boys, Yüzüklerin Efendisi: İki Kule) olacağını gösteriyor.

    Devam filminde hikâyeye dâhil olan tek tanıdık karakter Johnny Cage olmayacak. Cage'in yanı sıra Shao Kan ve Kitana gibi oyun serisinden tanıdığımız farklı karakterler de filmde yer alıyor.

    Mortal Kombat 2'yi ilk filmin de yönetmeni olan Simon McQuoid yönetti. Ancak bu kez senaryoda farklı bir ismin imzası bulunuyor. Yeni Mortal Kombat filminin senaryosunu, The Umbrella Academy dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Jeremy Slater yazdı. Slater'ın filmografisinde Godzilla x Kong, Moon Knight ve Fantastic Four gibi yapımlar da bulunuyor. Prodüksiyon kalitesi ve karakter tasarımları beğenilen ilk filmin en zayıf yanlarından biri senaryosuydu. O yüzden bu değişim umut verici.

    emrahmt 14 saat önce

    genconline 4 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 6 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    maligezgin 6 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

