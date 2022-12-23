Türkçe altyazı ve dublajlı izleyebileceğiniz en iyi Kore dizileri

Netflix, en güzel Kore dizileri izleyebileceğiniz platformlardan biri. İşte Türkçe dublaj ve altyazılı izleme seçenekleriyle en iyi Netflix Kore dizileri:

En iyi Kore dizileri

Tam Boyutta Gör En çok izlenen Kore dizilerinin çoğu Güney Kore’de ortaya çıkan çizgi romanlara benzer bir hikaye anlatımı biçimi olan webtoon'a dayanıyor. Türü ne olursa olsun Kore dizileri duygu yüklü.

K-dizileri, K-dramaları ya da Kore drama dizileri dünya çapında büyük beğeniyle izleniyor. Komedi, romantizm, bilim-kurgu, korku, aşk, fantastik, tarihi ve daha birçok türde Güney Kore dizisi mevcut. İşte Netflix'te öne çıkan duygusal Kore dizileri:

En iyi Netflix dizileri listesi (Yerli ve Yabancı) 1 hf. önce eklendi

1️⃣ Vincenzo Vincenzo, Netflix’te izlenebilecek en iyi Kore mafya dizileri arasında. Dizide Song Joong-ki, İtalyan bir mafya ailesi tarafından evlat edinilen ve İtalya’da mafya hayatı içinde büyüyen Vincenzo adında Koreli bir adamı canlandırıyor. Üvey babası öldüğünde evlatlık kardeşi onu öldürmek için harekete geçer ve Vincenzo’yu Seul’e kaçmaya zorlar.

2️⃣ Sweet Home The Call ve Alive gibi Kore filmlerin beğendiyseniz, Sweet Home’u kesinlikle izlemelisiniz. Dizi, ailesinin ölümünden sonra yeni bir apartmana taşınan bir adamı konu alıyor. Depresyonda ve yalnız biri olan adam, binadaki garip komşularından korkutucu şeylere tanık olmaya başlar. İnsanların acımasız canavarlara dönüştüğü yapım, Netflix’teki en iyi Kore korku dizileri arasında.

3️⃣ Crash Landing on You Güney Koreli zengin bir kadın olan Yoon Se-ri, yamaç paraşütü yaparken fırtınaya yakalanır ve Kuzey Kore’ye doğru savrulur. Se-ri daha sonra Kuzey Kore Özel Kuvvetleri Komutanı ve Kuzey Kore’de tanınan bir ailenin ferdi olan Ri Jeong-hyeok ile karşılaşır. Kaptan Ri sonunda ekibinin yardımıyla Se-ri’yi Güney Kore’ye geri götürmek için bir plan yapar ancak önlerine birçok engel çıkacaktır. Romantizmle komediyi harmanlayan Crash Landing on You, en beğenilen Kore dizileri arasında.

4️⃣ Business Proposal 2022 yapımı Kore romantik komedi dizisi, neşeli aşk hikayesiyle izleyicileri kendine hayran bıraktı. Shin Ha-ri, bir şirkette gıda araştırmacısıdır. Zengin en yakın arkadaşı ondan kendisi için tanışma randevusuna çıkmasını ve karşısındaki korkutup kaçırmasını ister ancak randevuda karşılaştığı kişi patronu çıkar. Ha-ri, randevunun ertesi sabahı patronundan evlenme teklifi alır.

5️⃣ Our Beloved Summer Kore aşk dizileri seviyorsanız Our Beloved Summer’a bir şans vermelisiniz. Lise öğrencileri Choi Uni ve Kook Yeon-su’nun birlikte bir belgeselde rol almalarının üzerinden on yıl geçmiştir. Birbirilerinden nefret etmeye başlasalar da ikili daha sonra çıkmaya başlar ve beş yıl ilişkilerini sürdürürler. Zorlu ayrılıktan beş yıl sonra tekrar birbirlerinin hayatlarına girerler, belgesel de viral olur, hayranları yeni bir belgesel çekmelerini ister. Devam belgeseli çekilirken Ung ve Da-mi tekrar aşık olacak mı? izleyin görün.

6️⃣ Hotel Del Luna Hotel Del Luna, ölüler için bir sığınak, ruhların öbür dünyaya geçmesine yardımcı olan bir orta yoldur. Bin yılı aşkın süredir oteli işletmekle lanetlenen sahibi Man-wol dışında günahlarının kefareti olarak tüm ruhlar hayattaki bitmemiş işlerini tamamladıktan sonra ölürler. Otelin işletilmesine yardımcı olması için bir insan yöneticiye ihtiyacı vardır. Sırada hayaletleri görebildiğini keşfeden Harvard mezunu Koo Chan-sung vardır. Chan-sung, birlikte çalışırken Man-wol’un sırlarını çözmeye başlar.

7️⃣ The Uncanny Counter Ghostbusters’ı hatırlatan dizide her biri özel yeteneklere sahip Counter adında beş kişilik grup, gece gündüz bir noodle restoranında çalışarak öbür dünyadan gelen insanların peşine düşen kötü ruhları avlıyor. Webtoon’lardan uyarlanan K-dramaları arasında olan Şeytan Avcısı, hafta sonu izlenebilecek sürükleyici bir dizi.

8️⃣ The King: Eternal Monarch Paralel evrenler, zamanda yolculuk, trajedi, aşk… Bu Kore dizisinde her şey var. Dizi, Corea Krallığı’nı yöneten Kore imparatoru Lee Gon’un ormanda açılan ve onu paralel bir evrene, bugün bildiğimiz dünyaya götüren bir portalı keşfetmesinin hikayesini anlatıyor. Bu dünyada dedektif Jung Tae-eul ile tanışır ve ona aşık olur. İki dünyaları çarpışıp zamanda sonsuza dek donmadan önce bu zaman portalını kapatmak için birlikte hareket etmeleri gerekmektedir.

9️⃣ Alchemy of Souls Daeho’nun kurgusal ülkesinde geçen bu dönem fantezi dizisi, diğer ölümlüler arasında soylular ve savaşçılar olarak yaşayan büyücülerin dünyasında geçiyor. Elit savaşçı Nak-su, beden değiştirmesine izin veren ruhların simyası adında yasak bir büyü kullanarak bilirkişilerden kaçmıştır. Mu-deok’un zayıf bedenine geçiş yaptığında, güçlü kılıcını kullanmak için yeterli gücü yeniden kazanması gerekir. Sihrini açığa çıkarmasına yardım etmesi için bir hocaya ihtiyacı olan soylu Jang-uk’un kölesi olur.

🔟 Love (ft. Marriage and Divorce) Kore drama dizisi, bir radyo programında birlikte çalışan üç evli kadının çalkantılı hayatlarını konu alıyor. Sunucu Bor Hye-ryung ve avukat kocası Pan Sa-hyun, üç yıldır evli ve kendi istekleri doğrultusunda çocuk sahibi olmamışlardır. Yapımcı Sa Pi-young, kızı için ideal bir anne olmaya çalışır, hastane müdürü kocası Shin Yoo-shin ile bir yaşam sürmektedir. Yazar Lee Si-eun, 30 yıldır evlidir ve kocası Park Hae Ryoon’un akademik kariyerini desteklemeki için fedakarlıklarda bulunmuştur. Bu evliliklerden her biri üç sezon boyunca yavaş yavaş çözülür.

Tüm zamanların nefes kesen en iyi yabancı dizileri 3 gün önce eklendi

Hi, Bye Mama 👻 Dramatik canlı ve enerji dolu dizileri seviyorsanız, Netflix’te en beğenilen Kore komedi dizileri arasında olan Hi Bye Mama tam size göre. Cha Yoo-ri, beş yıl önce ölen ve arkasında kocası Jo Kang-hwa ve çocuklarını bırakan bir hayalettir. Yeniden, yaşayan bir insan olma yolunda Cha Yoo-ri, 49 gün boyunca reenkarnasyon projesi yürütür. Ancak Jo Kang-hwa’ya tekrar göründüğünde kocasının öldüğünden beri çok değiştiğini fark eder.

Kingdom 👑 Tarihi destanlar ve zombi korku türünü bir araya getiren hit Netflix orijinal drama dizisi My Mister’da ülkede gizemli bir veba yayılırken bir veliaht prens kaynağını bulmaya çalışmaktadır. Drama dizisinin bu yıl bir yan film prömiyerinin yapılacağı ve üçüncü sezonun geleceği söylentileri var.

Law School 📚 How to Get Away With Murder dizisini sevdiyseniz, prestijli Hankuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve profesörlere odaklanan Law School’u kesinlikle izlemelisiniz. Dizinin konusu, okulda bir hukuk profesörünün ölü bulunmasıyla başlıyor. Kim Myung-min’in canlandırdığı Profesör Yang, bir suç işler ve tutuklanır, öğrencileri Yang’ın masumiyetini kanıtlamak için bir araya gelir.

Lovestruck in the City ❤️ Bu gerçek konulara dayanmayan belgesel tarzı romantik komedi dizisi, şehirde yaşayan ve her biri bir şekilde flört ederek dolandırılmış altı bekar kişiyi konu alıyor. Mimar Park Jae-won ve pazarlamacı Lee Eun-oh bir yıl önce ilişki yaşamıştır ve her ikisi de ilişkinin nasıl sona erdiği konsunda pişmanlık duymaktadır. Bu arada mimar Choi Kyung-joon ve her şeyi bilen Sut Rin-yi flört ederken, iki yıldır birisiyle çıkmamış romancı Kang Geon’un yolu beden öğretmeni Oh Sun-young ile kesişir.

Netflix’te en beğenilen Kore dizileri hangileri? diye merak edenler için, en güzel K-drama olarak da anılan Güney Kore dizilerini bir araya getirdik. Listedeki en iyi Kore dizileri, Türkçe dublaj ve altyazı seçeneğiyle Netflix’te yayınlanmakta.