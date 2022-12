Türkçe altyazı ve dublajlı izleyebileceğiniz en iyi Kore dizileri

K-dizileri, K-dramaları ya da Kore drama dizileri dünya çapında büyük beğeniyle izleniyor. Komedi, romantizm, bilim-kurgu, korku, aşk, fantastik, tarihi ve daha birçok türde Güney Kore dizisi mevcut. İşte Netflix'te öne çıkan duygusal Kore dizileri:

Güney Koreli zengin bir kadın olan Yoon Se-ri, yamaç paraşütü yaparken fırtınaya yakalanır ve Kuzey Kore’ye doğru savrulur. Se-ri daha sonra Kuzey Kore Özel Kuvvetleri Komutanı ve Kuzey Kore’de tanınan bir ailenin ferdi olan Ri Jeong-hyeok ile karşılaşır. Kaptan Ri sonunda ekibinin yardımıyla Se-ri’yi Güney Kore’ye geri götürmek için bir plan yapar ancak önlerine birçok engel çıkacaktır. Romantizmle komediyi harmanlayan Crash Landing on You, en beğenilen Kore dizileri arasında.

Kore aşk dizileri seviyorsanız Our Beloved Summer’a bir şans vermelisiniz. Lise öğrencileri Choi Uni ve Kook Yeon-su’nun birlikte bir belgeselde rol almalarının üzerinden on yıl geçmiştir. Birbirilerinden nefret etmeye başlasalar da ikili daha sonra çıkmaya başlar ve beş yıl ilişkilerini sürdürürler. Zorlu ayrılıktan beş yıl sonra tekrar birbirlerinin hayatlarına girerler, belgesel de viral olur, hayranları yeni bir belgesel çekmelerini ister. Devam belgeseli çekilirken Ung ve Da-mi tekrar aşık olacak mı? izleyin görün.

Law School 📚

How to Get Away With Murder dizisini sevdiyseniz, prestijli Hankuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri ve profesörlere odaklanan Law School’u kesinlikle izlemelisiniz. Dizinin konusu, okulda bir hukuk profesörünün ölü bulunmasıyla başlıyor. Kim Myung-min’in canlandırdığı Profesör Yang, bir suç işler ve tutuklanır, öğrencileri Yang’ın masumiyetini kanıtlamak için bir araya gelir.