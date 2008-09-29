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Movea yüzey bağımsız kullanılabilen Air Mouse isimli faresini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Movea yüzey bağımsız kullanılabilen Air Mouse isimli faresini duyurdu
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Bilgisayar bileşenleri arasında doğrudan ve sürekli temas kurduğumuz iki önemli komponentden biri olan fareler son dönemde ciddi yol aldı. Gerek hassasiyet gerekse de fonksiyonellik bakımından oldukça iddialı konuma gelen fareler, kullanılan lazer teknolojisi, ön-tanımlı profil desteği, sağ ve sol ile kullanılabilecek ergonomik tasarım anlayışı açısından kullanıcılara ciddi kolaylık sağlayabilmekte.

Teknik anlamda gelişen farelerin yüzey bağımsız kullanılabilmesi donanım dünyasının önde gelen çevre birimleri üreticisi Logitech'in Air isimli faresi gündeme gelmiş ve hareket sensörleriyle donatılan fare, lansman edildiği dönemde büyük ilgi görmüştü. Logitech'den sonra bir diğer benzer çözümü de Movea duyurdu.

Firmanın Gyration serisi dahilinde hazırladığı Air Mouse isimli yeni fare hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayarlar ile kullanılabiliyor. Kablosuz tasarıma sahip olan kompakt yapılı fare, hareket sensörleri sayesinde yüzey bağımsız kullanılabiliyor. Bu sayede özellikle sunumlarda kolaylık sağlanması hedeflenirken uygun uygulamalarda fare uzakta kumanda görevi de görebilecek.

2.4GHz'lik frekans desteğine sahip olan Air Mouse, ile iTunes ve Slingbox gibi uygulamaları kontrol edebilmek te mümkün. Kaydırma çubuğuna ek olarak üç adet butona sahip olan hareketl sensörlü fare, özellikle HTPC kullanıcılarını, sürekli sunum yapan profesyonelleri, akademisylenleri ve öğrencileri hedef alıyor.

Gelen bilgilere göre Air Mouse Ekim ayı içerisinde yaklaşık 100$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulacak.


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