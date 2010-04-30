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MSI oyuncular için hazırladığı yeni notebook modeli GE600'ü satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,2b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan MSI, oyuncular için hazırladığı GE600 isimli yeni dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor. Intel Calpella platformunu temel alan ve 2.26GHz'de çalışan Core i5 -430M işlemcisinden güç alıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 16-inç ekrana sahip dizüstü bilgisayara ekran kartı olarak DirectX 11 destekli ve 1GB bellekli ATi Mobility Radeon HD 5730'un eşlik ettiğini görüyoruz.

Ağırlığı 2.67 Kg olarak açıklanan MSI GE600 kendi sınfındaki en hafif oyun odaklı dizüstü bilgisayar olarak gösteriliyor. 4GB bellek ve 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB sabit disk ile gelen sistemde, optik sürücü olaraksa DVD yazıcıya yer verildiğini görüyoruz. Diğer özellikleri arasında 1.3MP kamera, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, kart okuyucusu ve Bluetooth gibi özelliklere yer verilen GE600, 6 hücreli pil kullanıyor.

MSI GE600, Amerika pazarında 900$ seviyesindeki satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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stradivardi 9 yıl
oyun için genelde bu boyutta bu çözünürlük kullanılıyor zaten bileşenler daha fazla çözünürlüğü yemiyor yüksek detaylarda ama full hd ler yaygınlaşsa keşke bu boyutta bana düşük geliyor bazen çözünürlük genel kullanımda
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jay jay justified 9 yıl
Türkiye'de 1000 dolardan falan satılsa, kuyruk olur sanırım mağazalarda. Tabi burada bahsedilen özellikler olursa.
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artenis 9 yıl
oyuncu pc si, hafifde olsa demek olmamış...
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donanımcı123 9 yıl
Tasarımı için çok düşünmüşler mi acaba ?
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