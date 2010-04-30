MSI oyuncular için hazırladığı yeni notebook modeli GE600'ü satışa sundu

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden biri olan MSI, oyuncular için hazırladığı GE600 isimli yeni dizüstü bilgisayarını satışa sunuyor. Intel Calpella platformunu temel alan ve 2.26GHz'de çalışan Core i5 -430M işlemcisinden güç alıyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 16-inç ekrana sahip dizüstü bilgisayara ekran kartı olarak DirectX 11 destekli ve 1GB bellekli ATi Mobility Radeon HD 5730'un eşlik ettiğini görüyoruz.

Ağırlığı 2.67 Kg olarak açıklanan MSI GE600 kendi sınfındaki en hafif oyun odaklı dizüstü bilgisayar olarak gösteriliyor. 4GB bellek ve 7200 devir/dakika hızında çalışan 320GB sabit disk ile gelen sistemde, optik sürücü olaraksa DVD yazıcıya yer verildiğini görüyoruz. Diğer özellikleri arasında 1.3MP kamera, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, kart okuyucusu ve Bluetooth gibi özelliklere yer verilen GE600, 6 hücreli pil kullanıyor.

MSI GE600, Amerika pazarında 900$ seviyesindeki satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.