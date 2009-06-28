MSI özel tasarımlı "Military Class" ekran kartlarını detaylandırdı

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI bir süredir "Military Class" adını verdiği konsept çerçevesinde yüksek performans segmentinde yüksek kaliteli komponentler ile donattığı ekran kartları da hazırlamakta. Tayvan merkezli yaptığı açıklama ile "Military Class" tasarımının farklılıklarını ve kullanılan komponentlerdeki farkılılıkları gözler önüne serdi. Amerilan Savunma Bakanlığı'nın MIL-PRF-39003L kodlu ısı dayanıklılık testini de geçen "Military Class" ekran kartları özellikle hız aşırtma profesyonellerini hedef alıyor.

MSI'ın aşağıda gördüğünüz resmi dökümanlarına göre "Military Class" yani askeri sınıf ekran kartları Hi-c kapasitör, SSC (Katı Halli Boğum) ve katı kapasitörler kullanıyor. Tantalum çekirdekli Hi-c kapasitör ve katı halli boğum ile yüksek frekans kirliğinin ve elektrik kaçaklarının en aza indirilmesi hedeflenirken, kullanılan katı kapasitörlerin ultra-düşük ESR değerine sahip olduğu belirtiliyor. En sert ısı senaryoları göz önüne alınarak hazırlandığı belirtilen seri dahilinde hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları bulunuyor.

İşte MSI'ın iki farklı varyasyonu bulunan "Military Class" özellikli ekran kartı modelleri ve detayları;

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