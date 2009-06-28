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MSI özel tasarımlı "Military Class" ekran kartlarını detaylandırdı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,6b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI özel tasarımlı
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından MSI bir süredir "Military Class" adını verdiği konsept çerçevesinde yüksek performans segmentinde yüksek kaliteli komponentler ile donattığı ekran kartları da hazırlamakta. Tayvan merkezli yaptığı açıklama ile "Military Class" tasarımının farklılıklarını ve kullanılan komponentlerdeki farkılılıkları gözler önüne serdi. Amerilan Savunma Bakanlığı'nın MIL-PRF-39003L kodlu ısı dayanıklılık testini de geçen "Military Class" ekran kartları özellikle hız aşırtma profesyonellerini hedef alıyor.

MSI'ın aşağıda gördüğünüz resmi dökümanlarına göre "Military Class" yani askeri sınıf ekran kartları Hi-c kapasitör, SSC (Katı Halli Boğum) ve katı kapasitörler kullanıyor. Tantalum çekirdekli Hi-c kapasitör ve katı halli boğum ile yüksek frekans kirliğinin ve elektrik kaçaklarının en aza indirilmesi hedeflenirken, kullanılan katı kapasitörlerin ultra-düşük ESR değerine sahip olduğu belirtiliyor. En sert ısı senaryoları göz önüne alınarak hazırlandığı belirtilen seri dahilinde hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları bulunuyor.

İşte MSI'ın iki farklı varyasyonu bulunan "Military Class" özellikli ekran kartı modelleri ve detayları;

MSI özel tasarımlı
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MSI özel tasarımlı
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MSI özel tasarımlı
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MSI özel tasarımlı
Tam Boyutta Gör

MSI özel tasarımlı
Tam Boyutta Gör

MSI özel tasarımlı
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OverClocK1ng 10 yıl
Müşteri fiyata bakar. MSI GTX260 ı Military Class olarak çıkartsın. Fiyatı da 270$ olsun. Müşteri gidip aynı fiyata Palit GTX275 alabiliyorsa bitmiştir. Fiyat can alıcı unsur yani.
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kolpaci 10 yıl
msi dan bir cacık olmaz heleki gigabyte karşısında bir keresinde msi anakart almıştım. 1,5 - 2 hafta sonra mefta oldu şuanda gigabyte kullanıyorum 2 yılı geçti nerdeyse tık yok Allah a şükür...
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sertacaygun 10 yıl
MSI'ın logosu "sevimli" hâl aldıktan sonra çok iş yapmaya başladılar. Hastasıyım bu markanın .
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punisher_1947 10 yıl
GIGABYTE bide MSI ekran kartlarına iyi bak hangisi daha çok satılıyor onda solid capasitör standart ama kartlarını alan yok.!
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desert_rain 10 yıl
ismi çok çakma olmuş military ne ya, Komando_GTX285 diye bir kart bekliyorum.
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jay jay justified 10 yıl

Orjinalden alıntı: punisher_1947

GIGABYTE bide MSI ekran kartlarına iyi bak hangisi daha çok satılıyor onda solid capasitör standart ama kartlarını alan yok.!


Türkçe'nin katlolduğu an
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selcuksert38 10 yıl
ürün güzel ama fiyat konusunda aynı şeyi söylüyemicez gibime geliyo..
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K.Kahriman 10 yıl
gigabyte ultra durable serisini satıyor standart olarak , bu özelliklerleri yani kaliteyi standart haline getirmiş . msi ise ayrı birşeymiş gibi tonlarca fiyata satıyor en basit örnek gtx 260 lighting gtx275 amptan 50 tl daha pahalı isterse kasırga modeli olsun gene geçemez gtx275 ampı gtx260 ama fiyata bakın birde ...
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herdagim 10 yıl
msi işini biliyor dayanıklılık müşteri memnuniyeti getirir
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl

Orjinalden alıntı: herdagim

msi işini biliyor dayanıklılık müşteri memnuniyeti getirir

Müşteri memnuniyeti satış sonrası ilgi alaka ile olur. Normal şartlarda 2, 3 yıl ekran kartı kullanıp kapasitör eritebilen var mıdır?. Zaten oldukça dayanıklılar, çok uçuk işlemlere tabi tutulmadıkça uzun süre dayanacak parçalar..
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