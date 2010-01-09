MSI Radeon HD 5770 Hawk gün ışığına çıktı

Tam Boyutta Gör

Las Vegas'da devam etmekte olan CES 2010 fuarı kapsamında MSI, özel tasarımlı ekran kartlarını katılımcıların beğenisine sunuyor. Detaylarını verdiğimiz Radeon HD 5870 Lightning modeliyle birlikte MSI yine özel olarak dizayn edilmiş Radeon HD 5770 Hawk modelini de sergiliyor. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper XT GPU'sunun kullanıldığı ekran kartı, hız aşırtmayla ilgilenen oyuncuları hedef alıyor. DirectX 11 desteği sunan çift slot tasarımlı ekran kartı çift fanlı Twin Frozr II soğutucusunu kullanıyor ve muadillerine göre çok daha serin çalıştığı belirtiliyor.

Military Class konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılan Radeon HD 5770 Hawk, 6 fazlı PWM tasarımıyla yüksek gerilim stabilitesi sunuyor ve hız aşırtma konusunda aynı segmentteki rakiplerine fark atacağı iddia ediliyor. MSI'ın yeni nesil anakartlarındaki APS (Active Phase Switching) teknolojisiyle gelen ekran kartı, yük durumuna göre fazları kontrol ederek enerji tasarrufu sağlayabiliyor. V-Kit adı verilen gerilim kontrol noktalarıyla donanımsal voltaj kontrolüne olanak tanıyan MSI Radeon HD 5770 Hawk'ın fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi bekleniyor.

MSI'ın önümüzdeki haftalarda satışa sunmayı planladığı Radeon HD 5770 Hawk modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

http://thegoateater.com/?p=109