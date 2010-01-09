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MSI Radeon HD 5770 Hawk gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI Radeon HD 5770 Hawk gün ışığına çıktı
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Las Vegas'da devam etmekte olan CES 2010 fuarı kapsamında MSI, özel tasarımlı ekran kartlarını katılımcıların beğenisine sunuyor. Detaylarını verdiğimiz Radeon HD 5870 Lightning modeliyle birlikte MSI yine özel olarak dizayn edilmiş Radeon HD 5770 Hawk modelini de sergiliyor. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper XT GPU'sunun kullanıldığı ekran kartı, hız aşırtmayla ilgilenen oyuncuları hedef alıyor. DirectX 11 desteği sunan çift slot tasarımlı ekran kartı çift fanlı Twin Frozr II soğutucusunu kullanıyor ve muadillerine göre çok daha serin çalıştığı belirtiliyor.

Military Class konsepti çerçevesinde yüksek kaliteli komponentlerle donatılan Radeon HD 5770 Hawk, 6 fazlı PWM tasarımıyla yüksek gerilim stabilitesi sunuyor ve hız aşırtma konusunda aynı segmentteki rakiplerine fark atacağı iddia ediliyor. MSI'ın yeni nesil anakartlarındaki APS (Active Phase Switching) teknolojisiyle gelen ekran kartı, yük durumuna göre fazları kontrol ederek enerji tasarrufu sağlayabiliyor. V-Kit adı verilen gerilim kontrol noktalarıyla donanımsal voltaj kontrolüne olanak tanıyan MSI Radeon HD 5770 Hawk'ın fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi bekleniyor.

MSI'ın önümüzdeki haftalarda satışa sunmayı planladığı Radeon HD 5770 Hawk modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


http://thegoateater.com/?p=109 Yorum Yaz
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drkayzer 9 yıl
bencede pov olması lazım
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F.@.T.İ.H 9 yıl
biraz daha kaliteli bir fan kullansalar batacaklar sanki..
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IgorStravinsky 9 yıl
Desibel olarak bilmeden soğutucuya yorum yapmak yakışı kalmaz. Ses seviyesi yüksek olabilir
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MavéRicK_09 9 yıl
Güzel.
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bilalMW 9 yıl
Soğutma sistemini beğendim. :)
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mav1li 9 yıl
Doğan görünümlü Şahin.
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Trecc11 9 yıl
güzel kart..
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linkin_park20 9 yıl

mav1li

Doğan görünümlü Şahin.


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cenkyyy 9 yıl
msi bu işi biliyor ya sırf kalite !
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No Way Out 9 yıl
Parası uygunsa tercih edilebilecek bir model, msi her zaman ki gibi yüksek kalite komponentler kullanmıs. 5770 OC potansiyeline göz önüne aldıgımızda bu bileşenler ile sıradan 5770'lere kıyasla daha yüksek saat hızlarına ulaşabilir.
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Kumandan 9 yıl

cenkyyy

msi bu işi biliyor ya sırf kalite !


1-Evga
2-XFX
3-BFG
4-Asus
5-MSI
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